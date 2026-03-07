اتفاقية دعم بحثي بين عمّان الأهلية وصندوق دعم البحث العلمي لإنتاج ألبان معزّزة بالبكتيريا النافعة 

وطنا اليوم-وقّعت جامعة عمّان الأهلية اتفاقية دعم مالي لمشروع بحثي مع صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بالشراكة مع جامعة البترا وشركة الألبان الأردنية المها.

وبموجب الاتفاقية، تشارك جامعة عمّان الأهلية كشريك أكاديمي وبحثي رئيسي في تنفيذ مشروع يهدف إلى تطوير وإنتاج ألبان معززة بالبكتيريا النافعة (البروبيوتيك) باستخدام تقنية الميكروكبسولات المبتكرة، بما يسهم في تعزيز القيمة الصحية للمنتجات الغذائية الوطنية.

ويقود الفريق البحثي من الجامعة الأستاذ الدكتور غالب عريقات والدكتور محمد الملكاوي، حيث يشرفان على الجوانب العلمية والتطبيقية للمشروع ضمن إطار الشراكة مع الجهات الأكاديمية والصناعية المشاركة.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع بدعم وتوجيه من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، ومن رئيس هيئة المديرين للجامعة ورئيس مجلس إدارة شركة المها للألبان الدكتور ماهر الحوراني، في إطار تعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي، وترسيخ نموذج الشراكة الاستراتيجية الهادفة إلى تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة.

وأكدت إدارة الجامعة أن هذا المشروع يجسد توجهها الاستراتيجي نحو دعم البحث العلمي التطبيقي وتعزيز الشراكات الفاعلة، بما يسهم في تحويل نتائج الأبحاث المخبرية إلى منتجات قابلة للتسويق ذات أثر مباشر على صحة المجتمع والاقتصاد الوطني.

وتعتمد التقنية المستخدمة في المشروع على تغليف البكتيريا النافعة ضمن ميكروكبسولات دقيقة تضمن حمايتها أثناء عمليات التصنيع والتخزين، بما يحافظ على حيويتها وفعاليتها حتى وصول المنتج إلى المستهلك، ويضمن تقديم منتج غذائي وظيفي عالي الجودة.

ويأتي هذا المشروع انسجامًا مع رؤية صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة الرامية إلى مواءمة الإنتاج المعرفي في الجامعات مع احتياجات القطاع الصناعي الأردني، وتعزيز منظومة الابتكار بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في المملكة.