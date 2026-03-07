عمّان الأهلية تُعتمد كأول مركز دولي لاختبار TOCFL للغة الصينية في الشرق الأوسط   

وطنا اليوم-حققت جامعة عمّان الأهلية إنجازًا أكاديميًا جديدًا على مستوى المنطقة بعد اعتماد مركز اللغات في الجامعة رسميًا كمركز خارجي لتقديم اختبار الكفاءة في اللغة الصينية كلغة اجنبية (TOCFL – Test of Chinese as a Foreign Language)

وهو أحد الاختبارات الدولية المعيارية المعتمدة عالميًا لقياس مستوى إتقان اللغة الصينية.

وبهذا الاعتماد أصبحت جامعة عمّان الأهلية المركز الأول والوحيد في الشرق الأوسط المعتمد لتقديم هذا الاختبار الدولي، الأمر الذي يعكس المكانة الأكاديمية المتنامية للجامعة ودورها الريادي في تطوير تعليم اللغات وتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي.

وفي هذا السياق، أكدت عميدة كلية الآداب والعلوم ومديرة مركز اللغات في جامعة عمّان الأهلية الأستاذة الدكتورة ليندا الخواجا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة استراتيجية مهمة للجامعة ولطلبة المنطقة، مشيرةً إلى أن اختبار TOCFL يُعد من أبرز الاختبارات الدولية المعتمدة لقياس الكفاءة في اللغة الصينية، ويُستخدم على نطاق واسع من قبل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية لتقييم مستوى الطلبة الدوليين، كما يشكل شرطًا أساسيًا للالتحاق بالعديد من البرامج الأكاديمية والمنح الدراسية.

وأضافت أن اعتماد مركز اللغات في الجامعة كمركز رسمي للاختبار سيوفر للطلبة والمهنيين في الأردن والمنطقة فرصة الحصول على شهادة دولية معترف بها في إتقان اللغة الصينية دون الحاجة إلى السفر خارج المنطقة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الحراك الأكاديمي ويفتح آفاقًا أوسع للدراسة والعمل في البيئات الأكاديمية والاقتصادية المرتبطة باللغة الصينية.