الدوحة تدين هجوماً إيرانياً استهدف مباني في البحرين تضم عناصر أمنية قطرية

وطنا اليوم:أدانت دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإيراني الذي استهدف مباني في مناطق متفرقة من البحرين، حيث تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية، مشاركين ضمن مركز العمليات البحري الموحد التابع للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعدّه عملاً عدائياً سافراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وأمن المنطقة.

وتوضح الخارجية القطرية أن أفراد القوات البحرية الأميرية القطرية الذين كانوا موجودين في المباني المستهدفة بخير ولم تسجل بينهم أي إصابات.

و اتخذت سفارة دولة قطر لدى مملكة البحرين الإجراءات اللازمة لمتابعة أوضاعهم وتأمين سلامتهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة.

وتؤكد وزارة الخارجية تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين في مواجهة هذا الاعتداء، وتشدّد على أن استهداف منشآت تضم قوات تعمل في إطار منظومة العمل الخليجي المشترك يشكّل تصعيداً خطيراً يمسّ أمن دول مجلس التعاون ويقوّض مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.

وتثمن الوزارة في هذا السياق التعاون والتنسيق الذي أبدته الجهات المعنية في البحرين في التعامل مع هذا الحادث وضمان سلامة الموجودين في المواقع المستهدفة.

وتجدد الوزارة إدانة دولة قطر لكافة الأعمال التي تهدد أمن دول المنطقة وسلامة منشآتها، وتدعو إلى وقف التصعيد والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويجنب شعوبها مخاطر المزيد من التوتر