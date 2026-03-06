بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 123 شهيدا و683 جريحا

43 دقيقة ago
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 123 شهيدا و683 جريحا

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 123 شهيدا و683 جريحا.
وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، الليلة الماضية، بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي بدأ فجر يوم الاثنين الماضي ارتفعت إلى 123 شهيدا و683 جريحا.
وتشهد الأراضي اللبنانية، لاسيما الجنوب، تصعيدا عسكريا من طرف الكيان الإسرائيلي منذ يوم الاثنين الماضي، ويأتي هذا التصعيد في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:33

مقتل رجل طعنا على يد زوجته في ماركا والبحث جار عنها

10:04

حرب إيران تستنزف الذخائر الأمريكية والبنتاغون يخطط لتجديد المخزون

09:46

مشوقة يكتب حول الموقف الدستوري فيما يتعلق بمناقشة قانون الضمان في مجلس النواب

09:45

رئيس الديوان الملكي يلتقي رئيس مجلس إدارة “عرب سكاي”

09:43

تحويل قانون الضمان الاجتماعي إلى لجنة العمل وعدم رده قرار حكيم

09:42

جمعية الفنادق تحتفي بأمسية لممثلي القطاع السياحي

09:34

الاحتلال يمنع إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

09:19

تقرير: 11 مليار دولار تكاليف الأيام الأربعة الأولى من الضربات الأمريكية على إيران

09:11

زيلينسكي يستجيب لطلب واشنطن مواجهة المسيّرات الإيرانية

20:47

روسيا تدرس تعليق صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا

20:44

وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عام

20:25

إغلاق جزئي في شارع محمد ضياء الحق في طارق

وفيات
وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عاموفيات الخميس 5 – 3 – 2026وفيات الاربعاء 4-3-2026وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادة