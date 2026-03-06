ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 123 شهيدا و683 جريحا

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 123 شهيدا و683 جريحا.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، الليلة الماضية، بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي بدأ فجر يوم الاثنين الماضي ارتفعت إلى 123 شهيدا و683 جريحا.

وتشهد الأراضي اللبنانية، لاسيما الجنوب، تصعيدا عسكريا من طرف الكيان الإسرائيلي منذ يوم الاثنين الماضي، ويأتي هذا التصعيد في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة