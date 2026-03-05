مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمّان الأهلية يعقد دورة تدريبية متقدمة في تقنيات PCR

وطنا اليوم:عقد مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في جامعة عمّان الأهلية، بالتعاون مع مركز الاستشارات والتدريب، دورة تدريبية متقدمة بعنوان:

Fundamentals of PCR: A Hands-On Molecular Laboratory Training

بواقع 14 ساعة تدريبية على مدار يومين خلال الفترة من 1– 2 / 3 / 2026، بمشاركة عدد من الطلبة والباحثين من تخصصات طبية مختلفة من داخل الجامعة وخارجها.

وهدفت الدورة إلى تعزيز المهارات العملية والبحثية في مجال البيولوجيا الجزيئية، وتطوير قدرات المشاركين في استخدام تقنيات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) ، بما يسهم في رفع كفاءتهم العلمية والتطبيقية في العمل المخبري والبحثي.

وأشرف على تنفيذ الدورة كل من الدكتور معتز خريسات، والمهندسة رنا الستيتي، والصيدلانية لينا العصفور، حيث أبدى المشاركون تفاعلًا واهتمامًا واضحين بمحاور التدريب، مؤكدين أهمية البرامج التدريبية المتخصصة في دعم مسيرتهم الأكاديمية والبحثية.

وفي ختام الدورة، سلّم مدير المركز الدكتور محمد الملكاوي الشهادات للمشاركين، مشيدًا بمستوى التفاعل والالتزام، ومؤكدًا حرص المركز على تنظيم برامج تدريبية نوعية تسهم في تطوير المهارات البحثية والمخبرية لدى الطلبة والباحثين.