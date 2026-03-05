بنك القاهرة عمان
عمان الأهلية توزع طرود الخير والمساعدات الرمضانية في محافظة البلقاء

3 ساعات ago
وطنا اليوم:الى جانب طرود ومساعدات الخير التي تم توزيعها في فصل الشتاء، قامت جامعة عمان الأهلية في محافظة البلقاء بتنفيذ حملة لتوزيع طرود الخير والمساعدات الرمضانية بما تحويه من مواد غذائية أساسية ومستلزمات ضرورية على العائلات المحتاجة ، طوال الشهر الفضيل، باستخدام باصاتها الخاصة وبمشاركة عدد من الاساتذة والاداريين وطلبة الجامعة ضمن جهود تطوعية تعكس تفاعل الجامعة الوثيق مع أبناء مجتمعها المحلي ، وتُعزز قيم التكافل الاجتماعي.
وقد أعربت الأسر المستفيدة عن شكرها وامتنانها للجامعة والقائمين عليها ، ممثلة بجهود رئيس هيئة المديرين للجامعة الدكتور ماهر الحوراني، الذي يواصل مسيرة العطاء اقتداءً برسالة والده المرحوم المؤسس الدكتور احمد الحوراني .
وثمّن الاهالي دور الجامعة في دعم العمل الخيري والتخفيف من الأعباء المعيشية عن الأسر محدودة الدخل.


