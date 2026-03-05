سوريا تنفي التخطيط لمهاجمة أي دولة بعد نشرها تعزيزات على حدودها

وطنا اليوم:قالت وزارة الدفاع السورية إن انتشار وحدات من الجيش السوري على الحدود مع لبنان والعراق يأتي كإجراء وقائي يهدف إلى ضبط الحدود، في ظل التطورات الإقليمية الحالية وتصاعد الحرب على إيران.

وأكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، في تصريح لقناة الجزيرة، أن الانتشار العسكري يمثل “إجراء دفاعيًا سياديًا لا يستهدف أي دولة أو جهة، ويهدف حصراً إلى حماية الحدود السورية ومنع أي أنشطة غير قانونية، ولا يحمل نوايا أخرى”.

وأشارت الوزارة إلى أن السلطات السورية على تواصل مستمر مع الجهات المعنية في لبنان والعراق لضبط الحدود المشتركة والتنسيق بشأن التطورات الأمنية.

ويأتي هذا الانتشار بعد أن دفع الجيش السوري بتعزيزات عسكرية على طول الحدود مع لبنان والعراق، في وقت يشهد فيه الإقليم توتراً متصاعداً على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران