بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

رئيس الوزراء الأسترالي يعلن نشر وحدات عسكرية في الشرق الأوسط

ساعة واحدة ago
رئيس الوزراء الأسترالي يعلن نشر وحدات عسكرية في الشرق الأوسط

وطنا اليوم:أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، الخميس، نشر “قدرات عسكرية” في الشرق الأوسط كإجراء احترازي.
وقال ألبانيزي للبرلمان الأسترالي: “أشكر الأستراليين الذين يتوجّهون إلى وضع خطير لمساعدة مواطنيهم”.
ولم يقدّم رئيس الوزراء الأسترالي تفاصيل إضافية عن طبيعة هذه “القدرات”، لكن شبكة “إس بي إس نيوز” المحلية ذكرت بأنها طائرات.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.
ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.
والأحد، أطلق حزب الله صواريخ عدة من لبنان استهدفت شمال إسرائيل؛ ردا على اغتيال خامنئي، وجرت لبنان إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل، حيث نفذت غارات مدمرة على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:44

إسرائيل تجدد إنذار اللبنانيين بإخلاء جنوب نهر الليطاني

10:36

تسرب نفطي عقب انفجار على متن ناقلة قبالة الكويت

10:09

تزامنا مع حرب إيران.. كيم يشرف على اختبار مدمرة بحرية متطورة

10:03

وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة ستندم على استهداف الفرقاطة دينا

09:58

سلاسل التزويد والأمن الغذائي في ظل الظروف الإقليمية الطارئة

09:55

النفط يقفز 3 % وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع اتساع رقعة الصراع الإيراني

09:49

الخطوط القطرية تعلن تسيير عدد محدود من الرحلات

09:45

إيران إن صمدت…خاتمة الحروب لا أم المعارك

09:42

الأردن الدولة ذات الشعبية والاحترام العالمي

09:40

لماذا لم تكن تقارير الضمان تُناقَش في مجلسي الأعيان والنواب

09:30

سوريا تنفي التخطيط لمهاجمة أي دولة بعد نشرها تعزيزات على حدودها

09:23

الجيش ينفي تعرض موقعه الإلكتروني لهجوم سيبراني

وفيات
وفيات الاربعاء 4-3-2026وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026