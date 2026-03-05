رئيس الوزراء الأسترالي يعلن نشر وحدات عسكرية في الشرق الأوسط

وطنا اليوم:أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، الخميس، نشر “قدرات عسكرية” في الشرق الأوسط كإجراء احترازي.

وقال ألبانيزي للبرلمان الأسترالي: “أشكر الأستراليين الذين يتوجّهون إلى وضع خطير لمساعدة مواطنيهم”.

ولم يقدّم رئيس الوزراء الأسترالي تفاصيل إضافية عن طبيعة هذه “القدرات”، لكن شبكة “إس بي إس نيوز” المحلية ذكرت بأنها طائرات.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.

ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.

والأحد، أطلق حزب الله صواريخ عدة من لبنان استهدفت شمال إسرائيل؛ ردا على اغتيال خامنئي، وجرت لبنان إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل، حيث نفذت غارات مدمرة على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.