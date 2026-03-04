الجمعية الأردنية الأمريكية – ميشيغن تجسّد رسالة الأردن الخالدة في احتفالية رمضانية وطنية جامعة

وطنا اليوم _

أقامت الجمعية الأردنية الأمريكية (جاكا)، في ولاية ميشيغن، احتفالية وطنية مهيبة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تزامنًا مع موسم الصوم الكبير، في مشهد إنساني ووطني جامع عكس عمق التجربة الأردنية في التعايش والاحترام المتبادل، وجسّد بصورة عملية رسالة عمّان وقيمها الإنسانية الخالدة.

وجاءت الفعالية تأكيدًا على الرؤية الأردنية الراسخة التي يقودها الهاشميون في ترسيخ ثقافة الوحدة الوطنية والعيش المشترك، والدور التاريخي المتواصل في رعاية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وسادت أجواء الأمسية حالة من الفرح والفخر بالهوية الأردنية، وسط انسجام لافت بين أبناء الجالية الأردنية بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم. وقد برزت المشاركة الفاعلة لكل من جمعية المرأة الأردنية الأمريكية في ميشيغن ومجلس التجارة الأردني الأمريكي، في تجسيد عملي للتكامل المؤسسي داخل الجالية.

وشهدت الاحتفالية حضورًا رسميًا وسياسيًا رفيع المستوى، شمل شخصيات عامة وقيادات مجتمعية، إلى جانب حضور ممثلين عن أعلى المستويات السياسية في الولايات المتحدة، من بينهم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، الذين عبّروا عن تقديرهم الكبير للنموذج الأردني المتفرّد في التلاحم المجتمعي والتعايش الديني، مشيدين بالدور الإيجابي والبنّاء الذي تضطلع به الجالية الأردنية في المجتمع الأمريكي.

وفي كلمة ألقاها رئيس الجمعية، السيد عاهد مصاروة، أكد أن الجالية الأردنية في ميشيغن تمثل صورة مشرقة للأردن وقيمه الأصيلة، وجالية فاعلة تسهم في خدمة المجتمع الأمريكي، دون أن تتخلى عن هويتها الوطنية وانتمائها العميق للأردن الذي كان وسيبقى نموذجًا راسخًا في احترام التنوّع الديني والثقافي

وقال المصاروة “نلتقي اليوم، كما التقينا سابقًا في مناسبات باحتفالية الميلاد المجيد ، لنؤكد رسالة الأردن الخالدة؛ رسالة عمّان، القائمة على الاحترام المتبادل والعيش المشترك حيث كبرنا والمسجد إلى جانب الكنيسة، يتجاوران في الجدار ويتكاملان في المعنى، فسمعنا التنوّع ولم نسمع الضجيج فهذه ليست قصصًا استثنائية، بل هي قصة الأردن مهد الحضارات والرسالات، وأرض المعمودية، ووطن الحرية والعيش المشترك” .

وفي رسالة لافتة عكست عمق الانتماء والهوية، أكد السيد باسم الخطيب، عضو الهيئة الإدارية، والذي زيّن الاحتفال بحضوره مرتديًا الزي الأردني الأصيل، أن الوجود الأردني في المهجر هو وجود حي في القلوب والوجدان، وأن تنوّع الجالية هو مصدر قوة وغنى، يجسّد الأخوّة والتآلف الحقيقي بين الأردنيين بمختلف خلفياتهم.

وتخللت الاحتفالية مسابقات ثقافية وتفاعلية ركزت بشكل واضح على جغرافية الأردن وتاريخه وتراثه الوطني، في خطوة هادفة لتعزيز الوعي الوطني والاستدامة الثقافية لدى الأجيال الشابة، إلى جانب توزيع هدايا رمزية أدخلت البهجة والسرور على وجوه الحضور، لا سيما الأطفال والشباب.

وفي سياق متصل، حفّزت الجمعية المشاركين على الاستعداد للاحتفالية الوطنية الكبرى بمناسبة عيد الاستقلال الأردني، والمقرر إقامتها في الثلاثين من شهر أيار المقبل، بالشراكة مع مجلس الأعمال الأردني الأمريكي وجمعية المرأة الأردنية الأمريكية.

وأكد نائب رئيس الجمعية، السيد ليث فاخوري، في كلمة له، أهمية هذه المناسبة الوطنية الجامعة، فيما دعت السيدة هيلدا قاقيش الحضور إلى تسجيل أبنائهم في برنامج المنح الدراسية الذي تديره جمعية المرأة الأردنية الأمريكية، على أن يتم توزيع المنح خلال احتفالية عيد الاستقلال.

واختُتمت الاحتفالية بالدعاء بأن يحفظ الله الأردن وقيادته الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأن يديم على الأردن والأردنيين نعمة الأمن والوحدة، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية الاستقرار والسلام، في مشهد جسّد المعنى الحقيقي للأردن كرسالة، وكوطن يتجاوز الجغرافيا ليبقى حيًا في القلوب.