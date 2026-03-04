أمانة عمان تبدأ باستقبال طلبات منح تصاريح بيع البطيخ والشمام

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى عن بدء استقبال طلبات منح تصاريح بيع البطيخ والشمام للعام 2026، إلكترونيا، لغاية 31 آذار الحالي وفقا للشروط والتعليمات المتعلقة بمنح تصاريح بيعها للعام الحالي.

ودعت الأمانة في بيان اليوم الأربعاء، الراغبين بالحصول على التصاريح الى التقدم بطلب إلكتروني من خلال موقع أمانة عمان الكبرى www.amman.jo ، مشيرة إلى أنه لن يتم استقبال أي طلب يدويا