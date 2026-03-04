بنك القاهرة عمان
أمانة عمان تبدأ باستقبال طلبات منح تصاريح بيع البطيخ والشمام

47 دقيقة ago
أمانة عمان تبدأ باستقبال طلبات منح تصاريح بيع البطيخ والشمام

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى عن بدء استقبال طلبات منح تصاريح بيع البطيخ والشمام للعام 2026، إلكترونيا، لغاية 31 آذار الحالي وفقا للشروط والتعليمات المتعلقة بمنح تصاريح بيعها للعام الحالي.
ودعت الأمانة في بيان اليوم الأربعاء، الراغبين بالحصول على التصاريح الى التقدم بطلب إلكتروني من خلال موقع أمانة عمان الكبرى www.amman.jo ، مشيرة إلى أنه لن يتم استقبال أي طلب يدويا


وفيات
وفيات الاربعاء 4-3-2026وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026