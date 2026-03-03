بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ماضٍ في حماية الأردن وسيادته

ساعة واحدة ago
جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ماضٍ في حماية الأردن وسيادته

وطنا اليوم _

بقلم: المحامي حسين أحمد عطا الله الضمور

في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات وتحديات متسارعة، يثبت الأردن بقيادته الهاشمية أنه دولة تعرف كيف تحمي حدودها وتصون قرارها الوطني بثباتٍ وحكمة. فجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ماضٍ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن الوطن وسيادته، واضعًا سلامة المواطنين فوق كل اعتبار، ومؤكدًا أن هيبة الدولة ليست محل نقاش أو مساومة.

الأردن لم يكن يومًا دولة تبحث عن صراع، ولم يسعَ إلى توتر أو مواجهة، لكنه في الوقت ذاته لم يكن ولن يكون ساحة مستباحة أو خاصرة رخوة لأحد. فحين تُستهدف سيادته أو يُعتدى على أمنه، فإن الرد يصبح حقًا مشروعًا تكفله القوانين الدولية، قبل أن تفرضه الكرامة الوطنية.

إن الرد على أي هجمات تستهدف الأردن حقٌ لا يزاود عليه أحد، ولا يملك أحد أن يشكك بشرعيته. فالدفاع عن الأرض والعِرض والسيادة ليس خيارًا، بل واجب دستوري وأخلاقي، تتحمله القيادة كما يتحمله الشعب صفًا واحدًا خلف رايته.

لقد أثبت الأردنيون عبر تاريخهم أنهم على قدر المسؤولية، وأنهم يلتفون حول قيادتهم في أوقات الشدّة كما في أوقات الرخاء. فالأردن دولة مؤسسات راسخة، وجيشها وأجهزتها الأمنية درع الوطن وسياجه المنيع، يعملون باحتراف ويقظة عالية لحماية الحدود ومنع أي تهديد من أن ينال من أمن البلاد.

إن الرسالة واضحة: الأردن دولة سلام، لكنها أيضًا دولة سيادة. تمد يدها للاستقرار والتعاون، لكنها لا تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات حازمة إذا اقتضت الضرورة. وفي هذا التوازن بين الحكمة والحزم، تتجلى مدرسة الدولة الأردنية التي يقودها جلالة الملك بثقة واقتدار.

سيبقى الأردن قويًا بإرادة قيادته ووعي شعبه، وسيظل أمنه خطًا أحمر، وسيادته عنوان كرامته، وكل من يراهن على غير ذلك سيكتشف أن هذا الوطن عصيٌّ على الكسر، ثابتٌ كجذوره، شامخٌ برايته.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:43

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة العبيدات

22:42

الأردن يشارك في معرض ITB برلين 2026 ويوقع اتفاقيتي طيران عارض

22:30

العيسوي يلتقي وفداً شبابيا من مبادرة “فكرة أمل” التطوعية

20:43

الخارجية تحذر المواطنين في الخارج وتدعوهم للالتزام بالتعليمات

20:32

توقيف هبة أبو طه أسبوعًا على ذمة قضية جرائم إلكترونية

20:24

الاتصالات تحذر من رسائل ومكالمات احتيالية تنتحل صفة جهات رسمية

20:14

الصفدي لعدد من نظرائه: لا يجب نسيان الكارثة الإنسانية بغزة والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة

20:06

إيران تهدد بضرب كل المراكز الاقتصادية بالمنطقة إذا استمر الهجوم الأميركي الإسرائيلي

19:56

مصادر أمنية : حريق العقبة ناتج عن إضرام مجموعة من الأحداث النيران قرب مركبات

19:41

نتنياهو: نواصل ضرب إيران.. وسنرد بـ قوة أكبر على حزب الله

19:24

بعد يومين من تعيينه.. مقتل وزير الدفاع الإيراني الجديد

19:12

قصف يُدمّر مبنى مجلس الخبراء المكلف بانتخاب المرشد الإيراني

وفيات
وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026عصري سميح القسوس في ذمة الله