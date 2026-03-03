العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة العبيدات

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة العبيدات بوفاة المرحومة نوال عبد الرؤوف حمدان، زوجة المحامي نظام فوزي عبيدات.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت الفقيدة، *في منطقة الرفيد بلواء بني كنانة في محافظة إربد*، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة العبيدات وآل حمدان، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ إربد بالإنابة رعد الجعافرة.