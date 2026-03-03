العيسوي يلتقي وفداً شبابيا من مبادرة “فكرة أمل” التطوعية

وطنا اليوم – التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم الثلاثاء وفداً شبابياً من مبادرة فريق فكرة أمل التطوعي، تركز على أهمية العمل التطوعي والإنتاجي.

وأكد العيسوي، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي أن جلالة الملك عبدالله الثاني و سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثان، ولي العهد، يوليان فئة الشباب أهمية كبيرة، إيماناً بدورهم المحوري في مسيرة البناء والتحديث، وحرصاً على تمكينهم وتوسيع مشاركتهم في مختلف مجالات العمل العام، لا سيما المبادرات التطوعية التي تعزز قيم العطاء والانتماء وروح المسؤولية.

وأشار إلى أن العمل التطوعي يشكل ركيزة أساسية في تعزيز التماسك المجتمعي، لافتاً إلى أن الشباب الأردني أثبت في مختلف المحطات قدرته على المبادرة والإبداع وتحمل المسؤولية.

وأكد أن أبواب الديوان الملكي الهاشمي مفتوحة دائماً أمامهم، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، كما هي مفتوحة أمام جميع الأردنيين، للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم ودعم جهودهم.

وثمّن العيسوي الدور الذي يقوم به أعضاء المبادرة من أعمال تطوعية تخدم المجتمع المحلي، مشيداً بحرصهم على إطلاق مشاريع إنتاجية صغيرة تسهم في توفير فرص عمل وتعزيز ثقافة الاعتماد على الذات.

من جهتهم، أعرب أعضاء الوفد عن اعتزازهم بالجهود التي يبذلها جلالة الملك من أجل رفعة الوطن وتعزيز مكانته، مؤكدين تقديرهم الكبير لاهتمام سمو ولي العهد بالشباب وحرصه على التواصل معهم ودعم مبادراتهم، مشيرين إلى أنهم يستمدون من سموه العزم والإرادة للمضي قدماً في خدمة الوطن.

واستعرض المتحدثون من أعضاء الفريق أبرز أفكارهم التطوعية، إضافة إلى نبذة عن مشاريعهم الإنتاجية الصغيرة، مؤكدين استمرارهم في العمل بروح الفريق لخدمة مجتمعهم وتعزيز قيم العطاء والمسؤولية.