جامعة البترا وجمعية “إنتاج” توقعان اتفاقية لربط مشاريع تخرج الطلبة بسوق العمل

وطنا اليوم-وقّعت جامعة البترا وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج” (intaj) اتفاقية تعاون لتنفيذ مبادرة “TechForward”، بهدف بناء جسر يربط بين مشاريع التخرج الأكاديمية والاحتياجات الفعلية لشركات القطاع الخاص والمؤسسات العامة، بما يعزز جاهزية الطلبة للانخراط في سوق العمل.

وتنص الاتفاقية على تعاون الجانبين في تطوير المهارات العملية للطلبة، وتسهيل تنفيذ مشاريع تخرجهم داخل الشركات المشاركة في المبادرة، بما يضمن توجيه هذه المشاريع نحو حلول تطبيقية واقعية تلبي متطلبات القطاع التقني. كما تلتزم جامعة البترا بتعيين منسق أكاديمي للإشراف على تفعيل أنشطة المبادرة، وتوفير البيئة الأكاديمية الداعمة لضمان جودة المخرجات البحثية والتطبيقية.

وتتيح المبادرة للمؤسسات والشركات الاستفادة من نتائج عمل الطلبة وأفكارهم الابتكارية، حيث تعود ملكية فكرة المشروع ونتائج العمل للشركة المشاركة، في حين يحصل الفريق الطلابي على فرصة تدريب عملي والتعرّف إلى بيئة العمل الحقيقية قبل التخرج.

وقّع الاتفاقية عن جامعة البترا، مندوبًا عن رئيسها، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور وائل هادي، فيما وقّعها عن جمعية “إنتاج” مديرها التنفيذي المهندس نضال البيطار، على أن تستمر الاتفاقية لمدة عام واحد من تاريخ توقيعها.

وأكد الأستاذ الدكتور وائل هادي أن الشراكة مع جمعية “إنتاج” تهدف إلى تمكين الطلبة من تنفيذ مشاريع تخرج ذات بعد تطبيقي مباشر، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تعزيز جاهزية خريجيها لسوق العمل من خلال تزويدهم بالمهارات التقنية والعملية المتوافقة مع التطورات المتسارعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لجمعية “إنتاج” المهندس نضال البيطار إن توقيع هذه المذكرة مع جامعة البترا المرموقة يمثل خطوة محورية ضمن مبادرة TechForward، التي تسعى الجمعية من خلالها إلى تجسيد محركات النمو الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والابتكار. وأضاف أن تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للخدمات الرقمية يبدأ بتمكين الكوادر البشرية وتحويل الأفكار الأكاديمية إلى حلول تطبيقية تخدم القطاع الخاص.

وأشار البيطار إلى حرص “إنتاج” على بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات الأردنية لتعزيز التكامل بين القطاعين الأكاديمي والخاص، بما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي الوطني من خلال رفده بخريجين يمتلكون مهارات تحاكي الواقع العملي. وبيّن أن المبادرة تتيح للطلبة العمل على تحديات حقيقية تواجه الشركات في مجالات استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، الأمر الذي يعزز جاهزيتهم للتوظيف ويسهم في خفض معدلات البطالة بين الخريجين التقنيين.

وأعرب البيطار عن فخره بانضمام جامعة البترا إلى هذه المبادرة الوطنية، معربًا عن تطلعه إلى تحويل مشاريع تخرج طلبتها إلى منتجات ابتكارية تسهم في رفع تنافسية الشركات الأردنية ودعم مسيرة التحول الرقمي الشامل.