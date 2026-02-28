بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يتلقى اتصالا من المستشار الألماني ويؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة

38 دقيقة ago
الملك يتلقى اتصالا من المستشار الألماني ويؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة

وطنا اليوم _

أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم السبت، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة.

وأدان جلالته، خلال الاتصال الذي تلقاه، الاعتداء على أراضي الأردن، مشددا على استمرار المملكة في اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية أمنها وسيادتها.

وأكد جلالة الملك ضرورة استخدام الحوار والقنوات الدبلوماسية لحل التوترات وتجنيب المنطقة تداعيات التأزيم.

من جانبه، عبر المستشار الألماني عن تضامن بلاده الكامل مع الأردن واستعداد ألمانيا لتقديم أي دعم لازم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
21:14

الملك وأمير دولة قطر يدينان الاعتداء على أراضي الأردن وقطر ودول عربية

20:57

تثبيت سعر الكاز وقرش زيادة على البنزين 90 والديزل

20:54

الملك والرئيس المصري يبحثان هاتفيا المستجدات الخطيرة في المنطقة

20:44

الأمن العام: تعاملنا مع 54 بلاغاً لسقوط شظايا ونتج عنها أضرار مادية دون أية إصابات

20:41

القوات المسلحة تعاملت هذا اليوم مع 49 من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي استهدفت الأراضي الأردنية

20:14

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يتفقد تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع “جذور” بالكرك

19:52

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الغرايبة وكورشلو

19:44

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية

19:36

الشوبكي: الأردن أمام لحظة اختبار حقيقية

19:28

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

18:46

الأردن يدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على السعودية

18:44

الملك ورئيس الوزراء العراقي يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد الإقليمي

وفيات
وفيات الجمعة 27-2-2026عصري سميح القسوس في ذمة اللهوفيات الخميس 26-2-2026وفيات الأربعاء 25-2-2026وفيات الثلاثاء 24-2-2026