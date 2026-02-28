بنك القاهرة عمان
الأمن العام: تعاملنا مع 54 بلاغاً لسقوط شظايا ونتج عنها أضرار مادية دون أية إصابات

44 دقيقة ago
وطنا اليوم _

أعلنت مديرية الأمن العام أن كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت منذ صباح اليوم ولغاية الساعة السابعة مساءً مع (54) بلاغاً ناتجاً عن سقوط أجسام وشظايا في محافظات العاصمة والزرقاء وجرش ومادبا واربد وغرب البلقاء، دون أن ينتج عنها أية إصابات بالأرواح وإنما أضرار مادية فقط .

ودعت مديرية الأمن العام الإخوة المواطنين الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد(911)في حال وجود أي مشاهدات، مؤكدة مرة أخرى على ضرورة عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف لما يشكله من خطورة شديدة.


