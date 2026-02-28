مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الغرايبة وكورشلو

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة الغرايبة وإلى آل كورشلو.

ففي منطقة حوارة بمحافظة إربد نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الشاب المرحوم كرم مثنى الغرايبة، نجل الوزير السابق مثنى الغرايبة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الغرايبة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد الى آل كورشلو بوفاة المرحوم محمد أدولف بهاء الدين كور شلو، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.