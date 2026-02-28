الأمن العام ينشر نصائح وإرشادات للمواطنين

وطنا اليوم _

قالت مديرية الأمن العام، في بيان صادر عنها اليوم، إنه في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد وتهديدات عسكرية، وحرصًا منها على سلامة المواطنين، فإنها تؤكد جملةً من الإرشادات والتعليمات الوقائية.

أولًا: فيما يتعلق بصفارات الإنذار

• سيتم إطلاق صفارات الإنذار عند الضرورة وحتى الساعة الواحدة.

• سيتم نشر أي تعديل قد يحصل على مواقيت إطلاق الصفارات.

• دلالات الصفارات ستكون على النحو التالي: ثلاث صفارات متقطعة تعني وجود تهديد، وصفارة واحدة تعني زوال التهديد.

• عند سماع الصفارات الثلاث، يُنصح بالبقاء في مكان التواجد وعدم التحرك، وفي حال التواجد خارج المنزل يجب الاحتماء بأقرب مبنى لحين انتهاء التهديد.

• ضرورة الابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، والتواجد بالقرب من السلالم الإسمنتية إن توفرت.

ثانيًا: عند سقوط أجسام غريبة أو متفجّرة

• عدم الاقتراب من أي جسم غريب أو مشبوه أو متساقط، والابتعاد عنه لأكبر مسافة ممكنة، والامتناع عن الاستهتار به، لما قد يحتويه من مواد متفجرة شديدة الخطورة.

• عدم التجمهر وإفساح المجال للأجهزة المختصة للتعامل معه.

• عدم لمس أو تحريك أو محاولة فتح أي جسم مجهول المصدر أو الشكل، واعتباره مصدر خطر حقيقي.

• الإبلاغ الفوري عبر هاتف الطوارئ الموحد (911) عن أي مشاهدات تتعلق بسقوط أجسام غريبة أو مسيّرات أو صواريخ، أو في حال وقوع إصابات أو أضرار – لا قدّر الله –.

• توعية أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال، بعدم الاقتراب أو العبث بأي أجسام غير معروفة، وضرورة التبليغ الفوري عنها.

• عدم تداول الشائعات أو نشر الصور ومقاطع الفيديو غير الموثوقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط.

وأكدت مديرية الأمن العام أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، ويمكّن الأجهزة المختصة من أداء واجبها بكفاءة وسرعة.