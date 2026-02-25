بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بوسطة بالونات

ساعتين ago
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بوسطة بالونات

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الأربعاء، على واجهتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً.
وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصدها والتعامل معها واسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:45

إسرائيل تستعد للحرب.. تجهيز مستشفيات تحت الأرض في تل أبيب

11:39

التربية والتعليم تدعو الراغبين بالنقل الخارجي لتقديم طلباتهم إلكترونيا

11:31

كيف تضاعفت أموال الدون 4 مرات منذ ارتبـاطه بجورجينا

11:27

البنك الدولي: تقدم مرضٍ في تنفيذ مشروع الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الثانية

10:59

ارتفاع أسعار الذهب محليا الأربعاء.. 105.20 دينار سعر غرام عيار 21

10:35

وفيات الأربعاء 25-2-2026

10:29

في ليالي رمضان.. مستوطنون يحرقون منازل ومركبات الفلسطينيين بالخليل

10:24

طمأنة واجبة… والضمان أمانة وطن

10:17

إلهان عمر ورشيدة طليب تصرخان في وجه ترامب كاذب وقاتل!

10:11

أمريكا تقدم خدمات جوازات السفر في مستوطنة بالضفة الغربية لأول مرة

10:04

الضمان الاجتماعي يوضح حقيقة الرواتب العالية

09:56

وزير التربية للمعلمين في يومهم: أنتم أساس النهضة وصنّاع الأجيال

وفيات
وفيات الأربعاء 25-2-2026وفيات الثلاثاء 24-2-2026وفيات الاثنين 23-2-2026وفيات الأحد 22-2-2026ثناء محمد يوسف رباطة “ام نورس” في ذمة الله