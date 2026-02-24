بنك القاهرة عمان
مسؤولين لبنانيين: إسرائيل هددتنا بضرب البنية التحتية إذا شارك حزب الله في أي حرب أميركية إيرانية⁣

5 ساعات ago
وطنا اليوم:قال مسؤولان لبنانيان كبيران، الثلاثاء، إنّ إسرائيل أرسلت رسالة غير مباشرة للبنان مفادها بأنّها ستضرب البلاد بقوة وتستهدف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطار، إذا شاركت جماعة حزب الله في أي حرب أميركية إيرانية.
ولم يردّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولا مكتب الرئيس اللبناني جوزاف عون حتى الآن على طلبات للتعليق.


