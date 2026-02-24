مدفيديف: قد نضطر لاستخدام النووي ضد أوكرانيا وبريطانيا وفرنسا

وطنا اليوم:قال دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن روسيا سيتعين عليها استخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا وبريطانيا وفرنسا إذا تم نقل تكنولوجياتهما النووية إلى كييف، بحسب ما نقلت عنه وكالة “تاس” للأنباء.

وأضاف: “لا شك في أنه في ظل هذا التطور، ستضطر روسيا إلى استخدام أي أسلحة، بما فيها الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، ضد أهداف في أوكرانيا تشكل تهديدا لبلادنا. وفي حال لزم الأمر، ضد الدول الموردة التي تصبح مشاركة في صراح نووي مع روسيا. هذا هو الرد المناسب الذي يحق لروسيا القيام به”.

استعدادات بريطانية وفرنسا لتزويد أوكرانيا بقنبلة نووية

وأفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية في وقت سابق من اليوم بأن “بريطانيا وفرنسا، وفقا لمعلومات وردت إلينا، تدركان أن التطورات الحالية في أوكرانيا لا تتيح لهما أي فرصة لتحقيق النصر على روسيا على يد القوات الأوكرانية. ومع ذلك، فإن النخب البريطانية والفرنسية غير مستعدة للقبول بالهزيمة. وهناك اعتقاد بأن أوكرانيا بحاجة إلى امتلاك “أسلحة خارقة”. وستتمكن كييف من الحصول على شروط أفضل لإنهاء القتال في حال امتلكت قنبلة نووية، أو على الأقل ما يسمى “القنبلة القذرة”. وقد رفضت برلين بحكمة المشاركة في هذه المغامرة الخطيرة”.