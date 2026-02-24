العراق: جسر الطوبجي ببغداد آمن من التلوث الإشعاعي

وطنا اليوم:أكدت الهيئة الوطنية للرقابة النووية، اليوم الثلاثاء، أن جسر الطوبجي ببغداد آمن من التلوث الإشعاعي ولا صحة للشائعات.

وذكرت الهيئة في بيان صحافي اليوم، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه “على المواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات أو التهويل الإعلامي المتعلق بالتلوث في إحدى ركائز جسر الطوبجي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها”، مؤكدة أن “الوضع تحت السيطرة بالكامل ولا يشكل أي تهديد للصحة العامة أو البيئة”.

وأضافت: “الوضع في الموقع مستقر وآمن تماماً، وأن ما يُتداول من مبالغات حول وجود تلوث إشعاعي لا يعكس الواقع الفني للحالة التي لا تعدو كونها تلوثاً موقعياً محدوداً وثابتاً غير قابل للانتشار”.

وأشارت إلى أن “جميع الإجراءات تتم وفق الضوابط المعتادة، مع استمرار متابعة الوضع بشكل اعتيادي للتأكد من استقراره الكامل وعدم وجود أي مخاطر على المواطنين أو البيئة”.

ولفتت الهيئة إلى أن “الفرق المختصة تواصل أعمال المعالجة والقياسات الإشعاعية من قبل خبراء هيئة الطاقة الذرية العراقية، وفق المعايير الوطنية والدولية، ضمن إجراءات اعتيادية لضمان استكمال المعالجة بشكل آمن مع استمرار الاستقرار الإشعاعي في الموقع”.

وكانت الهيئة أعلنت، أول أمس الأحد، أنها باشرت بالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية عمليات معالجة تلوث في ركيزة جسر الطوبجي ببغداد.