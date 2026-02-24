صحيفة: القدرات الأميركية تكفي لشن ضربات مكثفة على إيران لـ5 أيام فقط

وطنا اليوم:أشارت معلومات استخباراتية إسرائيلية إلى أن القدرات العسكرية الأميركية الحالية تكفي فقط لأربعة إلى خمسة أيام من الضربات المكثفة ضد إيران، حسبما نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” Financial Times البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال شن ضربات أقل حدة، ستستمر القدرات العسكرية الأميركية لمدة أسبوع، حتى مع الأخذ في الاعتبار إعادة نشر حاملة الطائرات الأميركية “يو إس إس جيرالد آر فورد” في الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن اندلاع الصراع قد يؤدي إلى سقوط ضحايا في صفوف الجيش الأميركي، الأمر الذي سيضر بقاعدة “لنجعل أميركا عظيمة مجدداً” (ماغا) التي تدعم الرئيس ترامب.

الى ذلك قال مسؤول إسرائيلي، الثلاثاء، في تصريحات نقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن الهجوم الأميركي على إيران “بات وشيكا”.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر تحدثت مع الرئيس دونالد ترامب، خلال الأيام الأخيرة، قولها إن الرئيس الأميركي يميل إلى إصدار أمر بشن ضربة عسكرية ضد إيران.

في سياق متصل، أوضحت مصادر للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن تل أبيب أكملت استعداداتها لاحتمال فتح جبهات إضافية.

من الجدير بالذكر أن الجولة الثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران عقدت في جنيف في 17 فبراير (شباط)، بوساطة سلطنة عُمان، ووفقاً لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، توصل الطرفان إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، والاتفاقات التي يمكن إدراجها في مشروع اتفاق مستقبلي بشأن البرنامج النووي.

بدوره، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إن المشاورات سارت على ما يرام في عدد من الجوانب، لكن طهران ليست مستعدة بعد للاعتراف بعدد من المواقف المبدئية التي تم تحديدها في البيت الأبيض.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد أصرتا في السابق على تخلي إيران ليس فقط على تطوير برنامجها النووي، ولكن أيضاً من إنتاج الصواريخ الباليستية، فضلاً عن دعم القوات الموالية لإيران في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الوفدين الإيراني والأميركي في 26 فبراير (شباط) في جنيف.