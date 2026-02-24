والد الشرع يثير الجدل حول عزل أبنائه من مناصب حساسة في الدولة

وطنا اليوم:علق حسين الشرع والد الرئيس السوري أحمد الشرع على خبر نشرته صحيفة “زمان الوصل” نقلا عن مصادر تحدثت عن توجه الرئيس لعزل شقيقيه ماهر وحازم من منصبيهما.

وقال حسين الشرع تعليقا على الخبر: “نعم هذا صحيح ويبحثون عن البديل، لقد أدوا ما كلفوا به وخرجوا نظيفي اليد”، في إشارة إلى انتهاء مهامهما في إطار ترتيبات إدارية وتنظيمية جديدة.

والسبت، نقلت “زمان الوصل” عن مصادر مطلعة أن الرئيس السوري أحمد الشرع بصدد اتخاذ قرار وشيك بإبعاد شقيقيه ماهر وحازم من منصبيهما الرفيعين في الدولة، في خطوة وصفت بأنها محاولة لإعادة ترتيب الدائرة المقربة من السلطة وتخفيف الانتقادات حول “المحسوبية”.

ويشغل ماهر الشرع حاليا منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بينما يتولى حازم الشرع منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إنها حضرت نقاشات جادة داخل مؤسسة الرئاسة حيث أبدى الرئيس استشعاره للثقل السياسي الناتج عن تعيين أشقائه في مناصب حساسة، وهو الأمر الذي بدأ ينسحب على بقية القيادات في الدولة.

وأكد المصدر أنه تجري مداولات مكثفة لوضع ضوابط قانونية تمنع المسؤولين من الجمع بين أكثر من منصب قيادي، ومنع تعيين أقرباء الدرجة الأولى للمسؤولين في المواقع السيادية والحساسة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساع أوسع لضمان كفاءة الإدارة الاقتصادية والسياسية وسط ضغوط داخلية متزايدة