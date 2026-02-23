كم تقدم الأردن عالمياً على مؤشر مدركات الفساد

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة

أظهر تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الذي أطلقته رشيد وهي الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية تقدم ثلاث درجات عالمياً حيث احتل المرتبة 56 من بين 182 دولة خضعت للتقييم ، كما تقدم مرتبة واحدة عربيا على مستوى الدول العربية ، حيث احتل المرتبة الخامسة من من بين الدول العربية ، كما تحسن تقييم الأردن على مؤشر أنماط الديمقراطية بمقدار 4 أربع درجات عام 2025 بعد كان قد انخفض 6 درجات في عام 2024 ، إذ أظهر تحسناً في اتخاذ إجراءات للحد من انتشار الفساد في القطاع العام الذي يركز على الفساد المرتبط بالاختلاس ، وهذا التقدم عالمياً وعربياً نتيجة للجهود الحثيثة المتواصلة ، وتحسين سبل وأنماط مكافحة الفساد ، من خلال ورش العمل ، واللقاءات التثقيفية والتوعوية التي مارستها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال العام الماضي 2025 ، لكافة قطاعات الدولة العامة والخاصة ، جالت فيها كافة محافظات المملكة ، بالإضافة إلى الجامعات الحكومية والخاصة ، ونلاحظ أن هناك تقدم سنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد على مؤشر مدركات الفساد ، وهذا يعكس مدى جدية هيئة النزاهة في الحد من انتشار مختلف أنماط وأنواع الفساد ، ويعود التباطؤ في تقدم الأردن واحتلاله مركز متوسط إلى ثبات وتراجع بعض القطاعات الأخرى في تحسين مستوى أدائهم مثل القضاء ، والعدالة ، ونزاهة التعيينات والحوكمة الرشيدة وغيرها من الإجراءات ، وباعتقادي أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تسير بخطى ثابتة نحو التقدم عالمياً وعربياً ، وهناك تحسن وتحسين في مستوى الأداء سنوياً ، وهذه الجهود مثار فخر واعتزاز للوصول إلى أردن خالي من براثن الفساد قدر الإمكان ، وللحديث بقية.