هل نحتاج إلى حوار شعبي موسّع حول إصلاحات الضمان.؟

ساعتين ago
هل نحتاج إلى حوار شعبي موسّع حول إصلاحات الضمان.؟

الخبير موسى الصبيحي

بالرغم من أن الحوار الاجتماعي الذي أداره المجلس الاقتصادي والاجتماعي بنجاح حول إصلاحات الضمان والتحديات التي تواجهه، وتمخّضت عنه مخرجات مهمة، والتي أعتقد أنه لم يتم دراستها من قبل مؤسسة الضمان بتروٍ وعمق، ما جعلها تخرج بمقترح تعديلات لم يتم إنضاجها أو دراسة آثارها المختلفة، ما بدا واضحاً أنها مرفوضة بقوة في الشارع لأسباب ندركها تماماً.
لذا أرى أن هناك حاجة ماسّة الآن لفتح حوار شعبي موسّع حول الموضوع.

أعتقد أن الرئيس جعفر حسان مهتم جداً بهذا الملف الذي قد يتحوّل إلى أزمة قريبة ما لم تتم معالجته بالسرعة الممكنة.
وأعتقد أنه من الصعوبة أن يدخل الرئيس بنفسه في حوارات شعبية موسّعة حول إصلاحات الضمان وتعديلات قانونه، وليس هذا مطلوباً منه، لكنه يستطيع تشكيل لجنة حوار مؤتمنة وموثوقة من شخصيات وازنة لها حضورها في الشارع تقوم بهذه المهمة بشفافية مطلقة وعلى قاعدة معرفية ومهنية واضحة للتوصل إلى توافقات تحمي حقوق المؤمّن عليهم وتضمن حقوق الأجيال وفي نفس الوقت تُصوّب أوضاع المركز المالي للضمان وتعزّز نظامه التأميني.


