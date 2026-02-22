بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

مسؤول أميركي: ننتظر من إيران عرضاً نووياً مفصلاً خلال 48 ساعة

14 دقيقة ago
مسؤول أميركي: ننتظر من إيران عرضاً نووياً مفصلاً خلال 48 ساعة

وطنا اليوم:قال مسؤول أميركي رفيع لموقع “أكسيوس”، الأحد، إن المفاوضين الأميركيين مستعدون لعقد “جولة جديدة من المحادثات مع إيران يوم الجمعة في جنيف”، شرط أن تتلقى واشنطن خلال الـ48 ساعة المقبلة مقترحا إيرانيا مفصّلا بشأن اتفاق نووي.
وأوضح المسؤول أن الإدارة الأميركية تنتظر المقترح الإيراني، مشيرا إلى أن مبعوثَي الرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين نصحا ترامب بمنح المسار الدبلوماسي فرصة قبل إصدار أمر بتنفيذ ضربة، يخططان للتواجد في جنيف في 27 فبراير إذا وصل المقترح الإيراني في وقت مبكر من الأسبوع الجاري.
وأضاف المسؤول: “إذا قدّمت إيران مسودة مقترح، فإن الولايات المتحدة مستعدة للاجتماع في جنيف يوم الجمعة لبدء مفاوضات تفصيلية لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق نووي”.
وأكد المسؤول أيضا أن واشنطن وطهران قد تناقشان إمكانية اتفاق مرحلي قبل التوصل إلى اتفاق نووي شامل.
وبحسب “أكسيوس”، فإن ويتكوف وكوشنر كانا قد طلبا خلال الجولة الأخيرة من المحادثات في جنيف الثلاثاء الماضي من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تقديم مقترح مكتوب ومفصل خلال أيام.
وكان عراقجي قد قال، الجمعة، إنه سينهي صياغة المقترح خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسيسلمه لويتكوف وكوشنر بعد الحصول على موافقة القيادة السياسية في طهران.
وفي سياق متصل، نقل “أكسيوس” عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله إنه يشعر بالأسف لأن عددا من الأشخاص المحيطين بترامب ينصحونه بعدم قصف إيران، داعيا الرئيس إلى تجاهل تلك النصائح.
ونقل التقرير عن مستشارين لترامب قولهم إن الرئيس قد يغيّر مساره ويأمر بضربة في أي وقت، إلا أن كثيرين في فريقه يدفعون حاليا باتجاه “الصبر وإتاحة المجال للدبلوماسية”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:40

المجالي: لا يجوز لأي شخص سحب اشتراكه من الضمان دون سبب يذكر

19:23

‏ حزب العمال يحذر الطوباسي

19:21

مركز تطوير الأعمال – BDC يدعم 9 شباب وشابات لتأسيس مشاريع إنتاجية لهم في منطقة ملكا – اربد

19:19

كابيتال بنك يطلق حساب “Bright” .. حلول ادخارية ذكية لجيل المستقبل‎

19:16

السفارة الأميركية بشأن تصريحات هاكابي : أُخرجت من سياقها

19:05

الصناعة : توريد 300 ألف عبوة زيت زيتون لأسواق الاستهلاكيتين نهاية شباط

19:03

رئيس الوزراء يترأَّس جلسة لمجلس الاستثمار

17:59

العيسوي يلتقي وفداً من تجمع عشائر اليامون

16:42

بلدية إربد تحوّل موظفين إلى التحقيق بعد شجار بالشارع العام

16:33

أورنج الأردن تطلق إعلان رمضان 2026 “دايماً معاك”

16:31

شراكة فاعلة لدعم القطاع الفندقي بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية

16:29

إيران تفترض ضربة أميركية وتنشر منصات صواريخ باليستية وتختار بدائل للقيادة

وفيات
وفيات الأحد 22-2-2026ثناء محمد يوسف رباطة “ام نورس” في ذمة اللهوفيات الجمعة 20 – 2 – 2026وفيات الخميس 19-2-2026وفيات الأربعاء 18 – 2 – 2026