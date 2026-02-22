التعليم العالي تعلن نتائج الترشيح الأولي للمنح الهنغارية 2026–2027

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، نتائج الترشيح الأولي للطلبة المتقدمين للاستفادة من المنح الهنغارية للعام الدراسي 2026–2027، تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة الأردنية ممثلة بالوزارة وحكومة هنغاريا، ممثلة بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة بشأن التعاون في مجال المنح الدراسية.

وبحسب الإعلان، رشحت الوزارة 600 طالب وطالبة ممن استكملوا طلبات التسجيل للمنحة؛ تمهيدا لدراسة ملفاتهم من قبل الجامعات الهنغارية، على أن يتم قبول 400 طالب منهم بشكل نهائي وفقا لأسس القبول المعتمدة لدى الجهات المختصة في هنغاريا.

وأكدت الوزارة أن عملية الاختيار النهائية ستخضع لتقييم الجامعات الهنغارية، داعية الطلبة المرشحين إلى متابعة بريدهم الإلكتروني والموقع الرسمي للاطلاع على أية تحديثات أو متطلبات إضافية.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين للاطلاع على التفاصيل، الى زيارة الموقع الإلكتروني.