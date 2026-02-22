بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

د. محمد الهواوشة يكتب: الضمان الاجتماعي خط احمر

4 ساعات ago
د. محمد الهواوشة يكتب: الضمان الاجتماعي خط احمر

د. محمد الهواوشة :
قضية الضمان الاجتماعي في الأردن ليست مجرد تعديل قانوني عابر، بل هي مسألة تمس الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكل بيت أردني. إن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لم تُنشأ لتكون صندوق مالي يعاد تشكيله وفق الضغوط أو العجوزات الطارئة، بل لتكون صمام أمان وطني يحمي الموظف وكرامته عند المرض والبطالة والشيخوخة.
العبث بقانون الضمان أو المساس بحقوق المشتركين تحت أي ذريعة مالية أو إدارية يهدد الثقة العامة بالدولة ومؤسساتها. فالضمان الاجتماعي ليس منة من أحد، بل هو اقتطاع شهري من عرق الموظف واستثمار طويل الامد في مستقبل الأجيال. وإذا استمرت الحكومة في التجاوزات أو فرض تعديلات تقلص الحقوق، فإن الشعب لن يقف مكتوف اليدين؛ ثقة الأردنيين هي رأس المال الحقيقي للضمان، وأي فقدان لها قد يدفع المشتركين إلى سحب اشتراكاتهم أو الاعتماد على بدائل أخرى، ما سيؤدي إلى أزمة حقيقية تهز الاستقرار المالي والاجتماعي للمؤسسة وللبلد بأسره.
إن حماية أموال الضمان تعني حماية الاستقرار الاقتصادي. هذه الأموال تمثل مدخرات مئات الآلاف من الأردنيين، وأي سوء إدارة أو قرارات متسرعة ستنعكس مباشرة على السلم الاجتماعي. المطلوب اليوم شفافية مطلقة في إدارة الاستثمارات، ومصارحة واضحة حول التحديات المالية الحقيقية، وإشراك الخبراء والنقابات وممثلي الموظفين في أي نقاش تشريعي. ففشل الاستثمارات جاء نتيجة إدارة غير كفؤة، ولا يجوز تحميل الموظف كلفة اخطاء الإدارة.
القانون الجديد، إذا كان ينتقص من جوهر الحماية الاجتماعية أو يُحمّل المواطن وحده كلفة الاختلالات، فلن يحظى بقبول شعبي. التشريعات لا تُفرض بقوة الأرقام، بل تُبنى على العدالة والتوازن. وأي قانون لا يحقق هذين المبدأين لن يمر، لأن الضمان الاجتماعي خط احمر يتعلق بالأمن الوطني الاجتماعي.
الأردنيون لا يرفضون الإصلاح، لكنهم يرفضون أن يكون الإصلاح على حسابهم وحدهم. المطلوب إصلاح إداري حقيقي وضبط للهدر ومساءلة شفافة، قبل التفكير بمد اليد إلى جيب المشترك. فالضمان الاجتماعي ليس بند في موازنة، بل عهد بين الدولة ومواطنيها… والعهد لا يُنقض.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:00

قرار جديد.. مجمع العقبة القديم أصبح موقفًا للسيارات

12:51

إسرائيل تفرض قيودا على الأسرى بشأن ممارسة الشعائر الدينية

12:43

انطلاق أولى الرحلات ضمن بعثة الملكة رانيا لأداء العمرة

12:33

ضابط سي آي إيه سابق: ترمب قد يهاجـم إيــران الاثنيــن أو الثلاثـــاء

12:24

12 مليون دينار أرباح مجموعة الخليج للتأمين – الأردن لعام 2025 وتوصية بتوزيع 20% من رأس المال كأرباح نقدية على المساهمين

12:22

صحاب الأرض .. مسلسل مصري يثير غضباً في إسرائيل

12:16

أرض الصومال يغري واشنطن.. بمعادنه وإقامة قواعد عسكرية

12:06

وفيات الأحد 22-2-2026

11:54

الجراح : كميات كبيرة من زيت الزيتون التونسي ستتوافر الأسبوع المقبل

11:50

استثمار صناعي لإنتاج الأسمدة والمبيدات والبلاستيك والشاش الزراعي في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية

11:35

إجراءات صارمة بحق المتلاعبين بالأسعار ورافضي العملات المهترئة في غزة

11:28

الخيرية الهاشمية تواصل تنفيذ مشروع الخيام الإيوائية في غزة

وفيات
وفيات الأحد 22-2-2026ثناء محمد يوسف رباطة “ام نورس” في ذمة اللهوفيات الجمعة 20 – 2 – 2026وفيات الخميس 19-2-2026وفيات الأربعاء 18 – 2 – 2026