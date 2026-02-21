بنك القاهرة عمان
الابداع البشري في خطر 

22 دقيقة ago
الابداع البشري في خطر 

وطنا اليوم _

بقلم : المحامي بشير المومني

لابد من وجود اتفاق وعهد دولي خاص بحماية الابداع البشري من الذكاء الاصطناعي وحظر ذلك .. في الفنون مثل الرسم والموسيقى وفي الانتاج السينمائي والتلفزيوني وفي المؤلفات الفكرية والأدبية والثقافية والفلسفية والمقال .. لابد أن يبقى للخيال اولوية الوجود ..

ما يحصل خطير جداً سينهي الابداع العالمي للانسان إذا استمر هذا التدخل السافر للخوارزميات في عالم البشر ولابد من حصر وظائف الذكاء الاصطناعي بعيداً عن الابداع الفردي والجماعي للإنسان ..

لا استطيع مجرد التفكير بالاستماع لمقطوعة موسيقية صنعتها لي آلة صماء او قراءة رواية مصدرها خوارزمية .. لابد من الابقاء على الاحساس ولابد ان تظهر روح الله في انتاج ما يتذوقه هذا الاحساس الذي خلقه الله تعالى .. لا يجوز للخوارزميات مصادرة الانسان وحقيقته وجوهره ..

الذكاء الاصطناعي عندما يتجاوز العلوم الصرفة ويتخطى حدود إسناد البشر في المعرفة العلمية والتقدم والتطور لينتهك إنسانيتنا فهذا يصبح خطرا وجودياً على روح وماهية الإنسان نفسه .. أكبر هبة منحنا إياها الله تعالى في خطر .. قدرتنا على التفكير التصويري واطلاقات الخيال البشري في خطر ..


