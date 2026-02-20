ولي العهد يرعى انطلاق المجالس العلمية الهاشمية

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدﷲ الثاني، رعى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، اليوم الجمعة، انطلاق أعمال المجالس العلمية الهاشمية لهذا العام، في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدﷲ بن الحسين، طيب ﷲ ثراه.

وحضر سمو ولي العهد، المجلس العلمي الهاشمي العشرين بعد المئة – الأول لهذا العام – الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بعنوان: “القرآن الكريم أول المصادر استدلالا وأقواها اعتبارا”.

وتحدث خلال المجلس، سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات عن فهم النص القرآني من خلال دلالة الآيات القطعية والظنية، إذ بين سماحته أن مساحة القطعيات في القرآن ركزت على القضايا الكبرى الكلية في الشريعة الإسلامية، وأن القضايا الفرعية، والتي تشكل المساحة الأكبر في الشريعة، تقبل فيها الأدلة الظنية.

فيما تحدث سماحة مفتي عام جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد عن خصائص القرآن الكريم وحجيته وأحكامه.

ودأبت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية خلال شهر رمضان من كل عام على إقامة المجالس العلمية الهاشمية، بمشاركة علماء ودعاة وأصحاب فكر من العالم الإسلامي، بهدف إبراز دور العلماء في توجيه الأمة، وبيان أحكام الشرع، والتأكيد على وسطية رسالة الإسلام، وبيان المنظور الإسلامي لعدد من القضايا المعاصرة.

وحضر انطلاق أعمال المجالس عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، ومفتون وقضاة الشرع الشريف وأئمة ووعاظ وخطباء وواعظات