المعونة : خروج 1,194 أسرة من قوائم الدعم في 2025 لتحسن أوضاعها

ساعة واحدة ago
المعونة : خروج 1,194 أسرة من قوائم الدعم في 2025 لتحسن أوضاعها

وطنا اليوم:قالت المديرة العامة لصندوق المعونة الوطنية، ختام شنيكات، إنّ الصندوق يقوم بدور محوري في تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية؛ من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الأسر الفقيرة وفق معايير موضوعية وشفافة، بما يضمن التوزيع العادل للدعم ويحفظ الكرامة الإنسانية.
وأشارت إلى أنّ هذا المفهوم ينعكس أيضاً ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الرامية إلى بناء مجتمع أردني يعيش بكرامة وازدهار.
وأضافت أن الصندوق يترجم العدالة الاجتماعية عملياً عبر برامجه المختلفة، مثل معونات الدعم النقدي الموحد، الذي يوفر دعما نقديا شهريا للأسر الأكثر احتياجا وفق معادلة استهداف موضوعية وشفافة؛ مكنت الصندوق من شمول أكثر من 249 ألف أسرة في الدعم النقدي المتكرر.
وأوضحت شنيكات أن برامج التمكين الاقتصادي وبرامج الاستجابة للصدمات تعمل معاً على رفع مستوى المعيشة وتمكين الأسر من الاستغناء التدريجي عن الدعم، من خلال بناء قُدرات الأفراد وتأهيلهم بمهارات عملية تتوافق مع سوق العمل، وتوفير الحدّ الأدنى من متطلبات العيش الكريم للأسر.
ولفتت إلى أن صندوق المعونة الوطنية خرّج خلال عام 2025 نحو 1,194 أسرة من قوائم الانتفاع بعد تحسن أوضاعها المعيشية، مؤكدةً أن هذه البرامج تعزز العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية.


