للعام الثاني على التوالي أمنية إحدى شركات Beyon تفوز بجائزة التميّز في تجربة العملاء في قطاع الاتصالات لعام 2026 من مجلة الأعمال الدولية

وطنا اليوم:للعام الثاني على التوالي، تواصل شركة أمنية، إحدى شركات Beyon والمصنفة كأفضل شبكة موبايل في الأردن، تعزيز سجل إنجازاتها بحصد جائزة “التميّز في تجربة العملاء في قطاع الاتصالات – الأردن 2026″، المقدّمة من مجلة الأعمال الدولية (International Business Magazine)، تأكيداً على ريادتها ومكانتها الراسخة في تقديم تجارب رقمية متطورة وحلول مبتكرة في السوق الأردني.

وتُمنح جوائز مجلة الأعمال الدولية، التي تُعد واحدة من أبرز الجوائز العالمية، للشركات التي تحقق إنجازات استثنائية في مختلف القطاعات على مستوى العالم. ويتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم متخصصة وفق معايير دقيقة تشمل الابتكار، والتميّز في تقديم الخدمات، والقدرة على تلبية احتياجات العملاء بطرق متقدمة ومستدامة.

وقد اختارت اللجنة أمنية بناءً على استيفائها لكافة معايير الأهلية وإظهارها مستويات متقدمة من التميّز في تجربة وخدمة العملاء ضمن قطاع الاتصالات.

ويأتي هذا التكريم ليضاف إلى سجل إنجازات الشركة، حيث حصدت أمنية مؤخراً لقب أفضل شبكة إنترنت خلوي في الأردن وفق تقييمات شركة أوكلا العالمية، في محطة تعكس قوة بنيتها التحتية واستثماراتها المتواصلة في تطوير الشبكة.

وفي تعليقه على هذا التكريم، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل الجلاهمة: “فخورون بحصولنا على هذه الجائزة التي تعكس التزامنا الراسخ بتقديم تجربة عملاء متفوقة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية. يعكس هذا التكريم جهود فريق عملنا الذي يواصل الابتكار وتطوير حلول رقمية متقدّمة تلبي احتياجات عملائنا المتنوعة، كما تؤكد مكانة أمنية كشريك موثوق في قطاع الاتصالات في الأردن”.

من جانبها، أكدت المدير التنفيذي للعلامة التجارية والاتصال المؤسسي في أمنية، دينا الداوود: “أن هذا التكريم يُعد بمثابة شهادة على نجاح استراتيجية شركة أمنية التي تركّز على تعزيز تجربة العملاء من خلال الاستثمار المستمر في التكنولوجيا الحديثة وتقديم خدمات متطورة تلبي تطلعات الأفراد والشركات على حد سواء، لافتاً إلى أن الشركة ستواصل العمل لتعزيز علاقتها مع عملائها وتقديم خدمات تلبي احتياجات المستقبل”.

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز مجلة الأعمال الدولية خلال عام 2026، حيث سيجمع الحدث نخبة من قادة الأعمال والشركات من مختلف أنحاء العالم للاحتفاء بالإنجازات المتميزة وتبادل الرؤى حول مستقبل القطاعات المختلفة.