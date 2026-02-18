عمان الاهلية تحوز على الاعتماد البريطاني ASIC ببرنامجي اللغة الانجليزية الآداب والترجمة وفق أعلى مستوى

وطنا اليوم:حققت كلية الآداب والعلوم – قسم اللغة الانجليزية في جامعة عمان الأهلية إنجازاً أكاديمياً رفيعاً بحصول برنامجي بكالوريوس اللغة الإنجليزية وآدابها واللغة الإنجليزية والترجمة على الاعتماد البريطاني ASIC وفق أعلى مستوى ضمن فئة التميّز ” المستوى الاستثنائي”.

ويُعدّ بلوغ مستوى التميّز الاستثنائي للمرة الثانية على التوالي تأكيداً دولياً على جودة البرامج الأكاديمية، وتميّز مخرجات التعلّم، وكفاءة البيئة التعليمية، والالتزام المؤسسي بأرقى معايير الحوكمة الأكاديمية والتطوير المستمر.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود منهجية متكاملة في تحديث الخطط الدراسية، وتوظيف التقنيات التعليمية المتقدمة، وتعزيز التكامل بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يرسّخ مكانة الكلية بوصفها بيئة أكاديمية رائدة إقليمياً ودولياً.

كما ينسجم هذا الاعتماد مع الخطة الاستراتيجية للجامعة الهادفة إلى جانب الحضور في الصدارة في التصنيفات الدولية ، توسيع نطاق الاعتمادات الدولية للبرامج ، وترسيخ الحضور العالمي للمؤسسة، وتعزيز تنافسية خريجيها في سوق العمل العالمي.

وأكدت عميدة كلية الآداب والعلوم الأستاذة الدكتورة ليندا الخواجا أن تحقيق مستوى التميّز الاستثنائي يعكس التزام الجامعة الراسخ بثقافة الجودة والابتكار، ويجسّد رؤية مؤسسية طموحة نحو الريادة الأكاديمية العالمية.