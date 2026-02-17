بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

​الخوارزميات سجون ناعمة: هل ما زلنا نحن من نقرر؟”

ساعة واحدة ago
​الخوارزميات سجون ناعمة: هل ما زلنا نحن من نقرر؟”

بقلم د.​اسيل شوارب
​نبدأ يومنا بفتح الهاتف، تظهر لنا قائمة مقترحة من الأغاني، ثم منشورات لأشخاص يشاركونا نفس الرأي، وصولاً إلى إعلانات لمنتجات كنا نفكر بها للتو. تبدو هذه الخوارزميات كخادم مطيع يعرف ذوقنا، لكنها في الحقيقة مهندس خفي يبني لنا جدران عالمنا الخاص.
اذن هل نحن من نختار، أم أننا نعيش داخل فقاعة صُممت لنا؟
​انها ​الخوارزمية التي لا تهتم بالحقيقة، بل تهتم بـالبقاء. هدفها أن تقضي أطول وقت ممكن خلف الشاشة. لذا، فهي تقدم لنا ما نحب، وتعزل عنا ما يختلف معنا. وهنا تكمن الخطورة؛ عندما يتحول المجتمع إلى جزر معزولة، ويتوقف العقل عن ممارسة النقد وتقبل الاختلاف، لأننا ببساطة لا نرى إلا ما يشبهنا.

​كمربين، يجب أن نسأل أنفسنا: كيف ستشكل هذه الخوارزميات عقول أطفالنا؟ نحن نربي جيلاً يثق في “الاقتراح الآلي” أكثر من ثقته في قراره فضوله الشخصي.

والسؤال اليوم الاكثر حاجة كيف ​نحمي إنسانيتنا أمام توجيه الخوارزميات وندرب أنفسنا بخطوات واعية من خلال البحث قصداً عن آراء مخالفة، والقراءة في مجالات لم تقترحها الشاشة و​الوعي بالخوارزميةعند رؤية إعلاناً أو منشوراً مستفزاً.
​اذن لكي لا نتحول إلى أرقام
​الخوارزميات أدوات رائعة لتنظيم البيانات، لكنها بوصلة سيئة جداً للروح الإنسانية. لنعد إلى مقعد القيادة، ولنجعل التكنولوجيا تعمل لصالحنا، لا أن تقودنا هي إلى حيث تريد


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:44

النائب عطية: التشريع العادل والرقابة الفاعلة أساس دمج الأشخاص ذوي الإعاقة

21:35

استجابةً لإقتراح البدادوة.. الحكومة تقرّ خصومات على مخالفات السير

21:21

الرويلي يكتب: مازن القاضي …كفاءة وقدرة عالية في إدارة المجلس 

21:16

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشائر بينو والمساعدة والمصري والخريسات

20:47

الغذاء والدواء تتلف عصائر رمضانية وتغلق مخبزًا و6 مستودعات لإعداد العصائر

20:36

خصم 30% على المخالفات المرورية عند السداد خلال 60 يوما

20:31

الحكومة تقرر منح خصومات على مخالفات السير المستحقة قبل 17 شباط

19:52

حفل زفاف الأستاذ كامل الحسيني والسفيرة الدكتورة ميسون الأصفر

19:51

الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية

19:45

الرئيس الألماني يصل الأردن

19:34

انتهاء محادثات جنيف وعراقجي يعلن التوافق على مبادئ اتفاق محتمل

19:30

العيسوي يرعى احتفال قبيلة العيسى بالبادية الشمالية بعيد ميلاد الملك وذكرى الوفاء والبيعة

وفيات
وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة الله