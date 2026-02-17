بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

خامنئي يهدد بإغراق حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج

57 دقيقة ago
خامنئي يهدد بإغراق حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج

وطنا اليوم:حذر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الثلاثاء من أن بلاده قادرة على إغراق حاملة الطائرات الأمريكية التي تُبحر في الخليج، وذلك تزامنا مع انطلاق المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في جنيف.
وقال خامنئي: “نسمع بدون توقف” أن الولايات المتحدة “أرسلت سفينة حربية باتجاه إيران”، مضيفا: “السفينة الحربية شيء خطير ولا شك، لكن الأخطر هو السلاح القادر على إغراقها”.
واعتبر خامنئي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن ينجح هو الآخر في القضاء على الجمهورية الإسلامية، قائلا: “في واحد من خطاباته الأخيرة، قال الرئيس الأمريكي إن أمريكا لم تتمكن طوال 47 عاما من القضاء على الجمهورية الإسلامية.. وأقول لترامب: لن تتمكن أنت أيضا” من هذا الأمر.
في السياق، ذكرت ‌وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، أنه من المقرر إغلاق أجزاء من مضيق هرمز لبضع ساعات اليوم الثلاثاء كإجراء احترازي لضمان سلامة الملاحة، وذلك بالتزامن مع تدريبات عسكرية يجريها الحرس الثوري في المضيق.
والمضيق هو أهم ‌ممر لتصدير النفط ‌في العالم، إذ يربط كبار منتجي النفط في ‌الخليج السعودية وإيران والعراق والإمارات بخليج عُمان وبحر العرب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:45

ضبط اعتداءات على خطوط مياه تزود صهاريج في بني كنانة

16:42

26 قرارا حكوميا خلال 47 يوما تخدم المواطنين وتعزز الاستثمار

16:34

إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس اليوم

16:16

كابيتال بنك يجدد رعايته الرئيسية لمبادرة الجبال السبعة للعام الثاني على التوالي‎

16:14

جامعة البترا تحتفل بتخريج الفصل الأول من الفوج الثاني والثلاثين وتحتفي بنجاح خريجيها

16:10

أمانة عمان: إطلاق مدفع رمضان من ساحة النخيل

15:53

الترخيص تعلن اوقات الدوام في رمضان

15:41

المستقلة للانتخاب تخاطب ستة أحزاب بضرورة تصويب أنظمتها الأساسية

15:24

رمضان حزين في غزة للعام الثالث.. دمار ونزوح وغلاء

15:12

محافظ الزرقاء: أبوابنا مفتوحة لتلقي أي ملاحظات أو شكاوى

15:05

إصابة شخص وزوجته إثر حريق منزل في وادي الحجر بالزرقاء

15:02

وقف تصدير الخراف الحية لدول الجوار لضمان وفرة اللحوم محليًا خلال رمضان

وفيات
وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة الله