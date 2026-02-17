خامنئي يهدد بإغراق حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج

وطنا اليوم:حذر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الثلاثاء من أن بلاده قادرة على إغراق حاملة الطائرات الأمريكية التي تُبحر في الخليج، وذلك تزامنا مع انطلاق المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في جنيف.

وقال خامنئي: “نسمع بدون توقف” أن الولايات المتحدة “أرسلت سفينة حربية باتجاه إيران”، مضيفا: “السفينة الحربية شيء خطير ولا شك، لكن الأخطر هو السلاح القادر على إغراقها”.

واعتبر خامنئي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن ينجح هو الآخر في القضاء على الجمهورية الإسلامية، قائلا: “في واحد من خطاباته الأخيرة، قال الرئيس الأمريكي إن أمريكا لم تتمكن طوال 47 عاما من القضاء على الجمهورية الإسلامية.. وأقول لترامب: لن تتمكن أنت أيضا” من هذا الأمر.

في السياق، ذكرت ‌وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، أنه من المقرر إغلاق أجزاء من مضيق هرمز لبضع ساعات اليوم الثلاثاء كإجراء احترازي لضمان سلامة الملاحة، وذلك بالتزامن مع تدريبات عسكرية يجريها الحرس الثوري في المضيق.

والمضيق هو أهم ‌ممر لتصدير النفط ‌في العالم، إذ يربط كبار منتجي النفط في ‌الخليج السعودية وإيران والعراق والإمارات بخليج عُمان وبحر العرب.