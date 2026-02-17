بنك القاهرة عمان
الجامعةُ الأردنيّة تتقدّم 84 مرتبة عالميًّا وتُصنَّف خامسة عربيًّا في تصنيف الويبومتركس العالميّ لعام 2026

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:أعلنتِ الجامعة الأردنيّة عن تحقيق تقدّم جديد في تصنيف الويبومتركس العالميّ للجامعات لعام 2026، بصعودها 84 مرتبة على المستوى العالميّ، في مؤشرٍ واضحٍ على تحسّن أدائها في مؤشرات الحضور الرقميّ والتأثير البحثيّ.
وصُنِّفت الجامعة في المرتبةِ الخامسة عربيًّا، إضافة إلى تصدّرها محليًّا كأفضل جامعة على مستوى المملكة، وذلك من بين 32,147 جامعة شملها التصنيف في هذا الإصدار، بما يعكس مكانتها المتقدّمة بين الجامعات العربيّة والدَّولية.
ويعكس هذا التقدّم الجهود المؤسسية التي تبذلها الجامعة في تعزيز جودة الإنتاج العلميّ، ورفع مستوى التأثير البحثيّ، وتطوير الحضور الرقميّ والشفافية البحثيّة، وهي من المؤشرات الرئيسة التي يعتمدها تصنيف الويبومتركس في تقييم الجامعات عالميًّا.
وتؤكّد الجامعة الأردنيّة التزامها برؤيتها الإستراتيجيّة الهادفة إلى تعزيز تنافسيتها الدَّولية، وتحسين موقعها في التصنيفات العالميّة المرموقة، من خلال الاستثمار المستمر في البحث العلميّ، والابتكار، والتعليم عالي الجودة.


