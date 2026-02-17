بالصور.. دولة الكباريتي يرعى اليوم الثاني لإحتفال عمان الاهلية بتخريج طلبة الفصل الاول من الفوج 33

وطنا اليوم:رعى دولة الاستاذ عبدالكريم الكباريتي رئيس مجلس أمناء جامعة عمان الاهلية مساء أمس 16-2-2026 على مسرح الأرينا احتفال الجامعة لليوم الثاني بتخريج طلبتها للفصل الاول 2025-2026 من الفوج (33) لكليات : ” الهندسة، الصيدلة، تقنية المعلومات، التمريض، العمارة والتصميم، والعلوم الطبية المساندة والتكنولوجيا الزراعية ” ، بحضور الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة ، والاستاذ عمر الحوراني نائب رئيس هيئة المديرين ، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء ، ونائب رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور احمد حمدان ” عميد كلية طب الاسنان ” ، ومساعد الرئيس لشؤون الاعتماد والجودة والتخطيط الدكتور إياد شعبان، والسادة العمداء ، وأعضاء الهيئة التدريسية ، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية ، وحشد كبير من ذوي الطلبة الخريجين والمدعوين .

وقد استهل الحفل بعد السلام الملكي بتلاوة عطرة من القران الكريم تلاها الطالب الخريج آدم الحديدي من كلية ادارة الضيافة والسياحة .

ثم ألقى عميد شؤون الطلبة الاستاذ الدكتور مصطفى عطيات كلمة الجامعة في الحفل رحب فيها براعي الحفل ورئيس الجامعة وأعضاء مجلس أمناء الجامعة وبالسادة العمداء وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية ، والحضور والخريجين وذويهم ثم قال: في هذا اليوم المميز، يوم الفخر والاعتزاز، يسرني أن أرحب بكم جميعًا في رحاب جامعتكم – جامعة عمّان الأهلية، أولى الجامعات الخاصة في الأردن، حيث نحتفل بتخريج دفعة متميزة من طلبة كليات: الهندسة، الصيدلة، تقنية المعلومات، التمريض، العمارة والتصميم، والعلوم الطبية المساندة، والتكنولوجيا الزراعية.

إنه يومٌ نقطف فيه ثمار سنواتٍ من الاجتهاد والمثابرة، يومٌ تتجلى فيه معاني العزم والإصرار في وجوه خريجينا وخريجاتنا. فكل واحدٍ منكم يحمل قصة نجاحٍ خاصة، وكل إنجازٍ نحتفي به اليوم هو وسام فخرٍ على صدورنا جميعًا.

واضاف : يزداد هذا اليوم بهاءً إذ نحتفل به في رحاب جامعة عمّان الأهلية، هذا الصرح العلمي العريق الذي أسسه الراحل الدكتور أحمد الحوراني، طيب الله ثراه، واضعًا نصب عينيه رسالةً سامية قوامها أن التعليم أساس نهضة الأوطان وبوابة المستقبل. وعلى نهج تلك الرؤية الرائدة، تواصل الجامعة مسيرتها بثباتٍ وطموح، مستندةً إلى دعمٍ مخلص ورؤيةٍ استراتيجية لعطوفة الدكتور ماهر الحوراني، رئيس هيئة المديرين، الذي جعل من التطوير والتميّز خيارًا ثابتًا لا حياد عنه.

ويقود دفّة العمل الأكاديمي الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس الجامعة، بحكمةٍ واقتدار، واضعًا الجودة والابتكار في صميم النهج المؤسسي. وبهذا التكامل في القيادة، وهذا الوضوح في الرؤية، رسّخت الجامعة مكانتها أنموذجًا وطنيًا رائدًا، ومنارةً أكاديميةً تحظى بالتقدير على المستويات المحلية والإقليمية والدولية

ثم قال : بفضل هذا التكامل في القيادة، استطاعت جامعة عمّان الأهلية أن تحقق حضورًا متميزًا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وأن تسجّل إنجازات أكاديمية ملموسة، من أبرزها:

• تصنيف الجامعة ضمن الفئة (761–770) عالميًا حسب تصنيف QS ، واحتلالها المرتبة الأولى بين الجامعات الأردنية الخاصة، والثالثة على مستوى الجامعات الأردنية كافة.

• إدراجها ضمن أفضل (500–401) جامعة عالميًا في تصنيف التايمز العالمي والأولى على الجامعات الأردنية.

• المحافظة على الريادة في تخصص إدارة الضيافة للعام الثاني على التوالي.

• تحقيق المركز الأول في تخصص الفنون والتصميم، والمركز الثالث في مجالات الفنون والعلوم الإنسانية.

• تحقيقها الفئة (101–200) في تصنيف تأثير الجامعات لعام 2026 من بين أكثر من 2300 جامعة حول العالم.

• حصولها على المرتبة 186 في تصنيف الجامعات الآسيوية، والمرتبة 23 في تصنيف التايمز العربي.

• تصدّرها الجامعات الخاصة محليًا في تصنيف Webometrics، والمرتبة 41 عربيًا.

وفي إطار التفاعل مع التوجيهات الملكية السامية، وتوجيهات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في دعم التعليم التقني والمهني، قامت الجامعة بتأسيس كلية التعليم التقني لمنح درجة الدبلوم المتوسط، كما حصلت على اعتماد مؤسسة “بيرسون” العالمية لتقديم برامج BTEC الدولية في عدد من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وخاطب الخريجين قائلا : أبناؤنا وبناتنا الخريجون، لقد بذلتم جهداً وفيراً، وتغلبتم على العديد من التحديات بإرادةٍ وعزيمة، وها نحن اليوم نزفّ إليكم أسمى آيات التهنئة بهذا التخرّج المستحق، ونبارك لأهلكم الكرام الذين كانوا لكم خير داعمٍ وسندٍ طوال هذه المسيرة المباركة.

واختتم كلمته بالقول : إننا في جامعة عمّان الأهلية، ونحن نحتفي بتخريج فوجٍ جديد من أبنائنا وبناتنا، نؤكد فخرنا واعتزازنا بقيادتنا الهاشمية الحكيمة، وبالمواقف الوطنية المشرفة لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، والتي تجسّد إرادةً وطنيةً راسخة تعبّر عن وحدة الأردنيين على اختلاف أصولهم ومنابتهم.وفقنا الله جميعاً لخدمةِ جامعتِنا وخدمةِ أردننا الغالي في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين.

ثم قام راعي الحفل والى جانبه رئيس الجامعة بتكريم الدكتور مراد المعايطة، تقديرًا لتميّزه في مجال البحث العلمي وإسهاماته القيمة في خدمة المسيرة الأكاديمية.

وألقى كلمة الخريجين الطالب الخريج أيهم ماجد سعيفان / كلية تقنية المعلومات / تخصص علم البيانات والذكاء الاصطناعي ، حيث رحب براعي الحفل والعمداء والاساتذة والحضور وذوي الخريجين وقال :

أقف أمامكم اليوم ممثلاً لزملائي الخريجين، ممتناً لهذه اللحظة العظيمة، متقدماً بجزيل الشكر لدولة الرئيس عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس الأمناء، وللأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمّان الأهلية، ولعطوفة الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين، والسادة عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، على ما بذلوه من جهد ودعم حتى نصل إلى هذا اليوم.

ثم قال : كانت الرحلة طويلة بالفعل ، سنوات حافلة بالتحديات والنجاحات، بلحظات شعرنا فيها بأننا على قمة العالم، ولحظات أخرى شعرنا فيها أن الطريق مستحيل ، لكن في كل مرة وقعنا، كنا نهب لنقف مجدداً ، في كل مرة شعرنا باليأس، وجدنا في كلمات أساتذتنا وفي دعم زملائنا القوة التي تحملنا للأمام.

وخاطب زملائه الخريجين قائلا : إن الحياة الحقيقية تنتظركم الآن بكل تفاصيلها الجميلة والقاسية ، ستواجهون صعوبات لم تخطر ببالكم، وستحققون نجاحات أكثر مما حلمتم ، لا تخافوا من الفشل، فالفشل ليس نهاية الطريق بل هو سلم ترتقون عليه.

وبعد ان قدم الشكر لوالديه وعائلته ولأهالي الخريجين ، اختتم كلمته بالقول للخريجين : ابدأوا من اليوم بخطوات ثابتة نحو أحلامكم، والتفتوا خلفكم أحياناً لتروا المسافة التي قطعتموها، فقد تحتاجون هذا التذكير حين تشعرون بالتعب.

ثم قام الاستاذ الدكتور احمد حمدان نائب رئيس الجامعة بقراءة بيان التخريج مؤكداً أن هؤلاء الطلبة من الكليات المختلفة لدرجة البكالوريوس ، والتي شملها حفل اليوم قد أتموا متطلبات الحصول على درجاتهم التي يستحقونها ، داعيا الى تسليمهم شهاداتهم .

وقد قامت بعرافة الحفل الطالبة ايه فارس غنيم / كلية العمارة والتصميم حيث قدمت فقرات الحفل بكلمات مؤثرة قبل كل فقرة لقيت ترحيب واستحسان الحضور .

وفي نهاية الحفل قام دولة راعي الحفل والى جانبه رئيس الجامعة بتسليم الشهادات للخريجين والخريجات والجوائز التقديرية للمتفوقين والمتفوقات

