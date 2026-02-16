الأمير عمر بن فيصل يفتتح أكاديمية زين للرياضات الإلكترونية وتطوير الألعاب الإلكترونية في الجامعة الأردنية

وطنا اليوم:افتتح سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، أكاديمية زين للرياضات الإلكترونية وتطوير الألعاب الإلكترونية في الجامعة الأردنية، اليوم الاثنين.

وتم إنشاء الأكاديمية بموجب اتفاقية تعاون مشترك تم توقيعها العام الماضي بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وشركة زين الأردن، والجامعة الأردنية.

ويمثل إطلاق هذه الأكاديمية خطوة لدعم المواهب الشابة وتمكينها في مجالات الرياضات، والألعاب الإلكترونية والتقنيات الرقمية الحديثة، وتعزيز حضور قطاع الرياضات الإلكترونية ضمن البيئة الأكاديمية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، التي صنّفت هذا القطاع ضمن قطاعات الصناعات الإبداعية.

وأكدت زين الأردن أن إطلاق هذه الأكاديمية يعكس التزامها المستمر بالاستثمار في طاقات الشباب الأردني ودعم القطاعات الرقمية الناشئة.

وسيشكّل الإطلاق منصة متكاملة لاحتضان وتنظيم البطولات المحلية والجامعية في الرياضات الإلكترونية، إلى جانب تنفيذ دورات تدريبية متخصصة وورش عمل في مجالات تطوير الألعاب، وصناعة المحتوى الرقمي، والبث المباشر، وإدارة البطولات وتنظيم الفعاليات ذات العلاقة.

وسيتم ربط الأكاديمية بمنصة زين للإبداع (ZINC)، بما يتيح للطلبة الاستفادة من شبكة واسعة من الخبراء ورواد الأعمال، وتعزيز اندماجهم في منظومة الابتكار في المملكة.

وأكدت زين الأردن بأن إنشاء هذه الأكاديمية يأتي امتدادا لمسيرتها في دعم قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، والتي انطلقت منذ العام 2020 عبر مركزها للرياضات الإلكترونية (Zain Esports Jo)، الذي شكّل منصة جامعة للاعبين والمطورين وصنّاع المحتوى في المملكة، وأسهم في ترسيخ ثقافة الرياضات الإلكترونية وتنظيم بطولات نوعية على المستويين المحلي والإقليمي.

ووفّرت زين للأكاديمية بنية تحتية رقمية متطورة، تشمل خدمات الإنترنت السلكي واللاسلكي عالي السرعة مجاناً داخل الموقع، إضافة إلى دعم فني وتقني يضمن بيئة تشغيلية متكاملة تخدم الطلبة ورواد الأكاديمية، وتسهم في تطوير قدراتهم العملية ضمن بيئة تعليمية حديثة.

وتضم الأكاديمية بنية تحتية رقمية متقدمة وتجهيزات احترافية تواكب المعايير العالمية في مجال الرياضات الإلكترونية وصناعة وتصميم الألعاب، وتوفر بيئة تعليمية وتطبيقية متكاملة تتيح للطلبة تطوير مهاراتهم التقنية والإبداعية، وخوض تجارب عملية في مجالات تصميم وتطوير الألعاب، وصناعة المحتوى الرقمي والبث المباشر وإدارة البطولات.

وقالت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، مندوبةً عن الوزير، خلال افتتاح الأكاديمية، إن افتتاحها يجسّد أهداف الاستراتيجية الأردنية للرياضات والألعاب الإلكترونية للأعوام 2023–2027، وبخاصة إنشاء مراكز متخصصة داخل الجامعات لخدمة الطلبة والمجتمع المحلي وتعزيز الوعي بهذا القطاع.

وأضافت أن الأكاديمية تمثل ثمرة تعاون بين الوزارة والجامعة الأردنية وشركة زين، وقد جرى تزويدها بالتجهيزات التقنية والبنية التحتية الرقمية المتقدمة لتوفير بيئة تدريبية متكاملة تسهم في اكتشاف المواهب وتأهيل اللاعبين المحترفين ومطوري الألعاب وصنّاع المحتوى، ودعم مشاركتهم في البطولات الإقليمية والعالمية وتحويل أفكارهم إلى منتجات رقمية قابلة للتصدير.

وأكدت أن الوزارة تعمل على بناء منظومة وطنية متكاملة لقطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية تشمل إعداد مدربين ومحكمين ومنظمي بطولات وإداريي فرق وصنّاع محتوى متخصصين، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية وتعزيز الشراكات واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يرسّخ مكانة الأردن كمركز إقليمي لهذا القطاع ويدعم الاقتصاد الرقمي ويوفر فرص عمل نوعية للشباب الأردني.

وأعرب رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات عن فخر الجامعة بهذه الشراكة الوطنية المثمرة، مشيرًا إلى أهميتها في تحقيق تكامل فاعل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي.

وأضاف أن إدخال مفاهيم الإنتاج الرقمي ضمن المناهج يسهم في صقل مهارات الطلبة ويفتح أمامهم مسارات جديدة للريادة والابتكار، مثمّنًا جهود الحكومة في رقمنة مؤسسات الدولة ودور الشراكات الوطنية في دعم قطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

ويمثّل إطلاق هذه الأكاديمية نموذجاً مستداماً للتعاون والتشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية. بما يرسّخ ثقافة الابتكار داخل الجامعات، ويسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية تقوم على التدريب والتطوير وصقل المواهب، كما يشكّل إضافة نوعية للبنية التحتية الرقمية في قطاع التعليم العالي، من خلال إعداد جيل يمتلك مهارات تقنية وتنافسية تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي، ويعزز التكامل بين التعليم النظري والتطبيق العملي، ويحوّل شغف الطلبة بالألعاب الإلكترونية إلى مسارات مهنية وفرص إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني.