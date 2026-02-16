بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

وزارة التعليم العالي تعلن عن إطلاق مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين لتلاوة وتجويد القرآن الكريم الدورة الرابعة (2026)

16 فبراير 2026
وزارة التعليم العالي تعلن عن إطلاق مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين لتلاوة وتجويد القرآن الكريم الدورة الرابعة (2026)

وطنا اليوم:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن إطلاق مسابقة “مقرئ الطلبة الوافدين” لتلاوة وتجويد القرآن الكريم الدورة الرابعة (2026)
تفاصيل المسابقة:
• يشترط لمن يرغب بالمشاركة في هذه المسابقة أن يكون طالب /طالبة غير أردني (طالب وافد) وملتحقاً في الدارسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي في الأردن (غير مفصول أو منقطع أو مؤجل) بغض النظر عن التخصص، أو البرنامج، أو الدرجة.
• يشترط أن لا يكون الطالب قد حقق أياً من المراكز الثلاثة الأولى في حال كان قد شارك في المسابقة في السنوات السابقة.
• على جميع الطلبة الراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة تقديم طلب وتعبئة نموذج الاشتراك وذلك من خلال الرابط التالي في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 23-2-2026.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGP5jtcXwEjRfPvDiTmCytFUAaYiJTvPKD_KHc-GDg24UkGg/viewform?usp=sharing&ouid=105381564943361961214
• ستكون الفترة المتوقعة لعقد المسابقة خلال شهر رمضان المبارك (2026).
• المسابقة تلاوة (قراءة وليس حفظاً) ستكون المعايير التي سيتم التقييم بناءً عليها كالآتي (أحكام التجويد جمال الصوت، المقامات، الانطباع العام والشخصية).
• تتكون لجنة التحكيم من متخصصين وذوي خبرة في مسابقات القرآن الكريم المحلية والدولية في مجالات (التجويد، والتلاوة، والمقامات) من أساتذة الجامعات الأردنية، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
• سوف يخصص للطلبة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى جائزة مالية سوف يتم تحديدها لاحقاً.
• للاستفسار التواصل عبر تطبيق (WhatsApp) على الرقم الخاص بوحدة شؤون الطلبة الوافدين (0781111185).


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:12

جوينات يعقد مؤتمراً صحفياً في دار بلدية مادبا الكبرى ويعلن انجازات لجنة البلدية خلال فترة تسلمها مهامها وحتى الآن

20:36

18 طفلا وذووهم… الأردن يجلي الدفعة 24 من أطفال غزة المرضى للعلاج

20:31

إسرائيل تمهل حماس 60 يوما لنزع السلاح وتهدد باستئناف الحرب

20:25

فريحات: كوبونات المساعدات لا تليق بعلاقة النائب بالحكومة

19:50

لماذا ينزلون بأمريكا فقط ؟.. ردود متباينة على اعتراف أوباما بوجود فضائيين

19:38

دول تعلن الخميس أول أيام رمضان المبارك

19:35

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشائر العجوليين والفشيكات الازايده والشوابكة والمساعدة

19:27

تكية أم علي: الاحتلال يتقاضى 10 آلاف دينار على أي شاحنة مساعدات تدخل إلى غزة

19:20

تعديلات الضمان الإجتماعي في عُهدة الحكومة

19:18

الاحتلال يمنع الأوقاف من تجهيز المسجد الأقصى لاستقبال رمضان

19:08

الثقافة : لم نصادق على نتائج انتخابات اتحاد المنتجين ولم يفصل أي عضو

19:05

الشواربة يتفقد مسالخ الأمانة ويوجه برفع الجاهزية لاستقبال شهر رمضان

وفيات
وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026