وزارة التعليم العالي تعلن عن إطلاق مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين لتلاوة وتجويد القرآن الكريم الدورة الرابعة (2026)

وطنا اليوم:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن إطلاق مسابقة “مقرئ الطلبة الوافدين” لتلاوة وتجويد القرآن الكريم الدورة الرابعة (2026)

تفاصيل المسابقة:

• يشترط لمن يرغب بالمشاركة في هذه المسابقة أن يكون طالب /طالبة غير أردني (طالب وافد) وملتحقاً في الدارسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي في الأردن (غير مفصول أو منقطع أو مؤجل) بغض النظر عن التخصص، أو البرنامج، أو الدرجة.

• يشترط أن لا يكون الطالب قد حقق أياً من المراكز الثلاثة الأولى في حال كان قد شارك في المسابقة في السنوات السابقة.

• على جميع الطلبة الراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة تقديم طلب وتعبئة نموذج الاشتراك وذلك من خلال الرابط التالي في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 23-2-2026.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGP5jtcXwEjRfPvDiTmCytFUAaYiJTvPKD_KHc-GDg24UkGg/viewform?usp=sharing&ouid=105381564943361961214

• ستكون الفترة المتوقعة لعقد المسابقة خلال شهر رمضان المبارك (2026).

• المسابقة تلاوة (قراءة وليس حفظاً) ستكون المعايير التي سيتم التقييم بناءً عليها كالآتي (أحكام التجويد جمال الصوت، المقامات، الانطباع العام والشخصية).

• تتكون لجنة التحكيم من متخصصين وذوي خبرة في مسابقات القرآن الكريم المحلية والدولية في مجالات (التجويد، والتلاوة، والمقامات) من أساتذة الجامعات الأردنية، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

• سوف يخصص للطلبة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى جائزة مالية سوف يتم تحديدها لاحقاً.

• للاستفسار التواصل عبر تطبيق (WhatsApp) على الرقم الخاص بوحدة شؤون الطلبة الوافدين (0781111185).