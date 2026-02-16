بالصور .. دولة الكباريتي يرعى اليوم الأول لإحتفال عمان الأهلية بتخريج طلبتها للفصل الأول من الفوج 33

وطنا اليوم:رعى دولة الاستاذ عبدالكريم الكباريتي رئيس مجلس أمناء جامعة عمان الاهلية مساء أمس 15-2-2026 على مسرح الأرينا احتفال اليوم الاول لجامعة عمان الاهلية بتخريج طلبتها للفصل الاول 2025- 2026 من الفوج (33) لكليات : ” الدراسات العليا ، الآداب والعلوم ، العلوم التربوية ، إدارة الضيافة والسياحة ، الحقوق ، الأعمال ” ، بحضور الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة ، والاستاذ عمر الحوراني نائب رئيس هيئة المديرين ، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء ، ونائب رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور احمد حمدان ” عميد كلية طب الاسنان ” ، ومساعد الرئيس لشؤون الاعتماد والجودة والتخطيط الدكتور إياد شعبان، والسادة العمداء ، وأعضاء الهيئة التدريسية ، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية ، وحشد كبير من ذوي الطلبة الخريجين والمدعوين .

وقد استهل الحفل بعد السلام الملكي، بتلاوة عطرة من القران الكريم تلاها الطالب آدم عودة الحديدي من كلية ادارة الضيافة والسياحة .

ثم ألقى الاستاذ الدكتور مصطفى عطيات عميد شؤون الطلبة كلمة الجامعة رحب فيها براعي الحفل دولة عبدالكريم الكباريتي ، وبالأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة وأعضاء مجلس أمناء الجامعة وبالسادة العمداء وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية ، والحضور والخريجين وذويهم ، حيث قال :

يسرّني ويشرّفني أن أرحّب بكم في هذا اليوم المميّز، الذي نلتقي فيه للاحتفاء بتخريج فوج جديد من طلبة جامعة عمّان الأهلية، بعد مسيرةٍ علميةٍ حافلة بالاجتهاد والمثابرة، توّجت بالنجاح والتميّز.حيث نحتفل اليوم بتخريج نخبة من طلبة كلية الدراسات العليا، وكلية الآداب والعلوم، وكلية الحقوق، وكلية الأعمال، وكلية العلوم التربوية، وكلية إدارة الضيافة والسياحة، في مناسبة لا تمثّل نهاية مرحلة تعليمية فحسب، بل بداية مسؤولية جديدة في خدمة المجتمع والمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.

وأضاف : إنه لشرفٍ لنا أن نحتفل بهذا الإنجاز في جامعةٍ عريقة، أسسها المؤسس الراحل الدكتور أحمد الحوراني، طيب الله ثراه، مؤمنًا بأن التعليم هو حجر الأساس في بناء الأوطان وصناعة المستقبل. ومن تلك الرؤية الراسخة، تواصل جامعة عمّان الأهلية اليوم مسيرتها بثباتٍ وثقة، مستندةً إلى دعمٍ صادق ورؤيةٍ نافذة لعطوفة الدكتور ماهر الحوراني، رئيس هيئة المديرين، الذي جعل من تمكين الجامعة وتعزيز مكانتها خيارًا استراتيجيًا لا يعرف التراجع. ويقود هذه المسيرة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس الجامعة، بعقلٍ استراتيجي وحكمةٍ راسخة، واضعًا التميز الأكاديمي والتطوير المؤسسي في صميم القرار والعمل. وبهذا الانسجام في القيادة، وهذا الالتزام في الرؤية، ترسّخت جامعة عمّان الأهلية أنموذجًا وطنيًا رائدًا، ومؤسسةً أكاديمية يُشار إليها بالبَنان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ثم قال : وبفضل هذا التكامل في القيادة، استطاعت جامعة عمّان الأهلية أن تحقق حضورًا متميزًا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وأن تسجّل إنجازات أكاديمية ملموسة، من أبرزها:

* تصنيف الجامعة ضمن الفئة (761–770) عالميًا حسب تصنيف QS ، واحتلالها المرتبة الأولى بين الجامعات الأردنية الخاصة، والثالثة على مستوى الجامعات الأردنية كافة.

* إدراجها ضمن أفضل (500–401) جامعة عالميًا في تصنيف التايمز العالمي والأولى على الجامعات الأردنية.

* المحافظة على الريادة في تخصص إدارة الضيافة للعام الثاني على التوالي.

* تحقيق المركز الأول في تخصص الفنون والتصميم، والمركز الثالث في مجالات الفنون والعلوم الإنسانية.

* تحقيقها الفئة (101–200) في تصنيف تأثير الجامعات لعام 2026 من بين أكثر من 2300 جامعة حول العالم.

* حصولها على المرتبة 186 في تصنيف الجامعات الآسيوية، والمرتبة 23 في تصنيف التايمز العربي.

* تصدّرها الجامعات الخاصة محليًا في تصنيف Webometrics، والمرتبة 41 عربيًا.

وأضاف : في إطار التفاعل مع التوجيهات الملكية السامية، وتوجيهات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في دعم التعليم التقني والمهني، قامت الجامعة بتأسيس كلية التعليم التقني لمنح درجة الدبلوم المتوسط، كما حصلت على اعتماد مؤسسة “بيرسون” العالمية لتقديم برامج BTEC الدولية في عدد من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وخاطب الخريجين بالقول: لقد بذلتم الجهد الكبير، واجتزتم الكثير من التحديات، واليوم نبارك لكم هذا التخرج المستحق، ونُبارك لذويكم الكرام الذين كانوا لكم خير سند في هذه المسيرة

واختتم كلمته قائلا : إننا في جامعة عمّان الأهلية، إذ نحتفل اليوم بتخريج كوكبة جديدة من أبنائنا وبناتنا، نعبر عن فخرنا واعتزازنا بقيادتنا الهاشمية الحكيمة، وبالمواقف المشرفة لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، والتي تمثل إرادة وطنية صلبة لجميع الأردنيين من مختلف الأصول والمنابت. وفقنا الله جميعاً لخدمةِ جامعتِنا وخدمةِ أردننا الغالي في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين.

وألقت كلمة الخريجين الطالبة الخريجة دانا عدنان المغربي/ ماجستير العلوم الصيدلانية ، حيث رحبت براعي الحفل ورئيس الجامعة وزملائها الخريجين والخريجات والحضور ثم قالت :

بِكُلِّ فَخْرٍ وَاعْتِزَازٍ تَقِفُ اليَوْمَ أَمَامَكُمْ الطَّالِبَةُ دَانَا عَدْنَانُ المُغْرِبِي، مِنْ كُلِّيَّةِ الدِّرَاسَاتِ العُلْيَا، فِي لَحْظَةٍ تَحْمِلُ الكَثِيرَ مِنَ المَعَانِي وَالذِّكْرَيَاتِ نَعْتَزُّ بِهَا جَمِيعًا، وَتَشْرِيفًا لِي أَنْ أُمَثِّلَ زَمِيلَاتِي وَزُمَلَائِي الخِرِّيجِينَ.

فاليَوْمَ لَا نَحْتَفِلُ بِشَهَادَاتٍ فَقَطْ، بَلْ نَحْتَفِلُ بِقِصَصٍ كُتِبَتْ بِالصَّبْرِ وَالإِصْرَارِ.

فقصَّتِي مَعَ هٰذِهِ الجَامِعَةِ بَدَأَتْ عَامَ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَةٍ، طَالِبَةَ بَكَالُورِيُوسٍ فِي كُلِّيَّةِ الصَّيْدَلَةِ، أَسْكُنُ فِي سَكَنِ الجَامِعَةِ، وَأَمْشِي فِي مَمَرَّاتِهَا، وَأَنَا أَحْمِلُ أَحْلَامًا أَكْبَرَ مِنْ عُمُرِي.

وأضافت : بَعْدَ رِحْلَةٍ مِنَ التَّعْلِيمِ وَالمُثَابَرَةِ، تَخَرَّجْتُ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ مِنْ هٰذِهِ الجَامِعَةِ العَرِيقَةِ فِي عَامِ أَلْفَيْنِ وَتِسْعَةٍ، ثُمَّ أَخَذَتْنِي الحَيَاةُ بَعِيدًا، سِنُونَ مِنَ التَّحَدِّيَاتِ وَالانْقِطَاعِ، لٰكِنَّ هٰذِهِ الجَامِعَةَ بَقِيَتْ فِي قَلْبِي. ولحقت بقافلة الأمنيات ليصبح مَا أَحْلُمُ بِهِ حَقِيقَةً، فَفِي عَامِ أَلْفَيْنِ وَثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ عُدْتُ إِلَى جَامِعَةِ عَمَّانَ الأَهْلِيَّةِ طَالِبَةَ مَاجِسْتِيرٍ فِي العُلُومِ الصَّيْدَلَانِيَّةِ، مُتْعَبَةً، لٰكِنْ أَكْثَرَ نُضْجًا وَإِصْرَارًا.

وَاجَهْتُ صُعُوبَاتٍ كَثِيرَةً، لٰكِنَّنِي وَجَدْتُ مَا هُوَ أَثْمَنُ: أَسَاتِذَةً مَا زَالُوا يُؤْمِنُونَ بِالطَّالِبِ وَيَدْعَمُونَهُ كَمَا لَوْ أنَّهُ لَمْ يَغِبْ يَوْمًا.

وَهُنَا أَدْرَكْتُ أَنَّ الجَامِعَةَ لَيْسَتْ مَبَانِيَ فَقَطْ، بَلْ أَشْخَاصٌ يَصْنَعُوننَ الفَرْقَ فِي حَيَاةِ طُلَّابِهِمْ.

ثم خاطبت زُمَلَائِها الخِرِّيجِينَ : لَا تَخَافُوا مِنَ الطُّرُقِ الطَّوِيلَةِ، وَلَا مِنَ التَّوَقُّفِ ثُمَّ العَوْدَةِ. أَحْيَانًا تَكُونُ العَوْدَةُ أَقْوَى أَنْوَاعِ النَّجَاحِ.فاليَوْمَ أَتَخَرَّجُ مَرَّةً ثَانِيَةً مِنْ هٰذِهِ الجَامِعَةِ، وَلٰكِنْ هٰذِهِ المَرَّةَ بِقَلْبٍ يَعْرِفُ مَعْنَى الصَّبْرِ، وَبِرُوحٍ تَعْرِفُ أَنَّ االأَحْلَامَ لَا تَنْتَهِي بِالتَّأْخِيرِ.

وقدمت في نهاية كلمتها الشكر للجامعة والاساتذة وباركت لنفسها ولزملائها الخريجين.

ثم قام الاستاذ الدكتور احمد حمدان نائب رئيس الجامعة بقراءة بيان التخريج مؤكدا ان هؤلاء الطلبة من الكليات المختلفة التي شملها حفل اليوم ولدرجتي البكالوريوس والماجستير قد اتموا متطلبات الحصول على درجاتهم التي يستحقونها ، داعيا الى تسليمهم شهاداتهم .

حيث قام قام راعي الحفل والى جانبه رئيس الجامعة بتسليم الشهادات للخريجين والخريجات والجوائز التقديرية للمتفوقين .

هذا … وقد قام بعرافة الحفل الطالب الخريج آدم عودة الحديدي ” الاول على تخصصه ” من كلية إدارة الضيافة والسياحة ، الذي ابدع وأجاد بكلماته الهادفة والمؤثرة في تقديم كل فقرة من فقرات الحفل.

*** ويذكر انه سيتم مساء اليوم الاثنين برعاية دولة الاستاذ عبدالكريم الكباريتي رئيس مجلس أمناء جامعة عمان الاهلية ، حفل الجامعة لليوم الثاني بتخريج طلبتها للفصل الاول من الفوج 33 لكليات : ” الهندسة، الصيدلة، تقنية المعلومات، التمريض، العمارة والتصميم، والعلوم الطبية المساندة “

*** لمشاهدة حفل اليوم الاول للتخريج ” فيديو ” على الرابط: