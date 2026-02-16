كيم يدشن حيا سكنيا لعائلات جنود قتلوا خلال عمليات خارجية

وطنا اليوم:أعلنت كوريا الشمالية انتهاء مشروع بناء حي سكني جديد في العاصمة بيونغ يانغ لعائلات الجنود الذين قتلوا في عمليات خارجية.

وأظهرت صور وسائل الإعلام الرسمية الزعيم كيم جونغ أون وهو يسير في الشارع الجديد، الذي أطلق عليه اسم شارع “سايب يول”، ويزور منازل بعض العائلات مع ابنته التي يزداد ظهورها وبروزها، والتي يعتقد أن اسمها كيم جو آي، حيث تعهد برد الجميل لـ “الشهداء الشباب” الذين “ضحوا بكل شيء من أجل وطنهم الأم”.

وأشاد كيم جونغ أون بأبطال العمليات الخارجية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل سيادة الوطن، وذلك خلال كلمته في افتتاح مدينة “سايبيول غوري” الجديدة. وأكد أن هذه المدينة تمثل رمز عظمة كوريا وقوتها، وشرفا للجيل وفخرا للجمهورية بأكملها.

وتعهد بأن الحزب والدولة سيحيطان عائلات الجنود “برعاية أبدية وحب أبوي، لتحويل تضحياتهم إلى سعادة دائمة وازدهار شامل”.

وشدد على أن “راية الجمهورية ستظل ترفرف عاليا فوق المدينة، محملة بأرواح الشهداء النقية ونبض الشعب الثوري، لبناء مستقبل أقوى”.