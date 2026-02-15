بنك القاهرة عمان
الملتقى الوطني للإدارة المحلية

الملتقى الوطني للإدارة المحلية

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة 
حسنا فعل مركز الحياة راصد بعقد الملتقى الوطني للإدارة المحلية بحضور معظم الجهات المعنية ذات العلاقة ، وهذا ما كنت قد كتبت عنه في مقال سابق بضرورة توحيد الجهود الوطنية بعقد ملتقى وطني موحد من كافة الجهات المعنية ذات العلاقة بالإدارة المحلية ، سواء من أحزاب سياسية ، أو مؤسسات مجتمع مدني ، أو من خبراء إدارة وقانونيين، وباعتقادي أن هذا الملتقى الوطني قد حقق كل هذه المتطلبات من المشاركين ، وأنا أحد هؤلاء المشاركين في هذا الملتقى .
وبناء على ما سبق يجب علينا الآن البناء على مخرجات هذا الملتقى ، وأن لا نعود للوراء ، ونبدأ من نقطة البداية ، أو نقطة الصفر والمربع الأول ، وذلك كسبا للوقت ، بغية الوصول إلى توافق وطني شامل من كافة التيارات والأطياف السياسية والاجتماعية على قانون الإدارة المحلية بما يحقق الطموح الوطني ، وينسجم ويتوافق مع منظومة التحديث السياسي التي كانت حاضرة ضمن نقاشات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، وأفرادت لها لجنة خاصة ومتخصصة ، خلصت إلى توصيات بهذا الشأن ، ولذلك على الحكومة الإسراع بتقديم مشروع القانون الذي وعدت به، منذ أشهر ، وبالأخص بعد صدور قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ، في بداية شهر تموز من العام الماضي، بأن يكون لدى مجلس النواب خلال شهر شباط ، للبدء بحوار وطني والانتهاء منه بالسرعة الممكنة ، إيذاناً للبدء بالتحضير للانتخابات للمجالس البلدية مع نهاية هذا العام ، وأتمنى على مركز الحياة راصد بقيادة مديره العام الدكتور عامر بني عامر ألمتابعة بعقد مثل هذه الملتقيات وتحديداً بعد إصدار مشروع القانون من قبل الحكومة ، ليكون الحوار بالتوازي مع الحوار الذي سيطلقه مجلس النواب من خلال لجنتي الإدارية والقانونية ، وكما قال سعادة النائب الدكتور مصطفى العماوي أن الكرة ستكون في مرمى مجلس النواب لمناقشة هذا القانون بشكل جدي ومعمق من خلال لجنتي الإدارية والقانونية حال تحويله إليه ، ويبقى غياب وزارة الإدارة المحلية عن الورش التي تناقش موضوع الإدارة المحلية مستمراً وموضع تساؤل، ويستمر الحوار بهذا الموضوع حتى يتم إقرار القانون الجديد للإدارة المحلية ، وللحديث بقية .


