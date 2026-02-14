بنك القاهرة عمان
تفعيل خدمة براءة الذمة المالية على العقار إلكترونيا

3 ساعات ago
تفعيل خدمة براءة الذمة المالية على العقار إلكترونيا

وطنا اليوم _

أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، استكمال تفعيل خدمة براءة الذمة المالية على العقار إلكترونيا في معظم بلديات المملكة.

ويأتي استكمال التفعيل ضمن جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد.

وبحسب بيان الوزارة اليوم السبت، أصبحت الخدمة مفعلة وجاهزة في 104 بلديات، باستثناء بلديتي اربد وبني عبيد، حيث يجري حاليا استكمال إجراءات التفعيل في بلدية اربد تمهيدا لإطلاق الخدمة فيها قريبا.

وأوضح أن الخدمة متاحة إلكترونيا عبر موقع وزارة الإدارة المحلية للخدمات الإلكترونية على الرابط: https://eservices.mola.gov.jo.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التكامل الإلكتروني بين البلديات والجهات ذات العلاقة، لرفع كفاءة العمل والحد من الحاجة الى المراجعات الورقية.

وأشارت الإحصائيات الى أنه تم تسجيل 14043 طلبا على خدمة براءة الذمة المالية إلكترونيا حتى 11 شباط الحالي.


