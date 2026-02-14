اليوبيل الذهبي لجامعة اليرموك … خمسون عامًا من الريادة والعطاء

وطنا اليوم _

بقلم : د . معروف سليمان الربيع

تحتفي جامعة اليرموك بمرور خمسين عامًا على تأسيسها عام 1976، مسيرةً حافلةً بالعطاء العلمي والتميّز الأكاديمي، رسّخت خلالها مكانتها منارةً للمعرفة في شمال الأردن، ورافدًا وطنيًا لإعداد الكفاءات والقيادات.

على امتداد خمسة عقود، جمعت الجامعة بين أصالة الرسالة وحداثة الرؤية، ووفّرت بيئةً علميةً حاضنةً للإبداع والبحث، فكان خريجوها سفراء علمٍ ومسؤولية في ميادين الوطن وخارجه. وقد أسهمت إداراتها وكوادرها وطلبتها في صناعة قصة نجاحٍ متواصلة، عنوانها الالتزام والجودة والانتماء.

وفي يوبيلها الذهبي، نستذكر هذه المسيرة المشرّفة باعتزاز، ونتطلع إلى مستقبلٍ أكثر إشراقًا وتميّزًا، لتبقى جامعة اليرموك صرحًا علميًّا شامخًا ومصدر فخرٍ للأردن وأبنائه.

هنيئًا لجامعة اليرموك وأسرتها بهذا اليوبيل الذهبي، لتظلّ رمزًا للعلم والاعتزاز، ورايةً خفّاقةً في سماء الوطن.