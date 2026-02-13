بغداد: جميع معتقلي داعش وضعوا في سجن واحد

وطنا اليوم:بعد انتهاء عمليات نقل عناصر داعش الموقوفين من سوريا إلى العراق، كشفت وزارة العدل العراقية تفاصيل جديدة.

فقد أوضحت الوزارة اليوم الجمعة أن جميع الدواعش المنقولين من سوريا وضعوا في سجن واحد مؤمن.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “عدد الذين تم نقلهم بلغ 5064 من بينهم أكثر من 270 عراقياً، وأكثر من 3 آلاف سوري الجنسية والعدد المتبقي من جنسيات أخرى”.

كما أشار إلى أن “جميع الإرهابيين وضعوا في سجن واحد، وسيتم التحقيق معهم ومحاكمتهم وفق القانون العراقي”. وشدد على أن العراق عنصر أساسي في التحالف الدولي لمحاربة داعش، وأن استضافته لهؤلاء العناصر وحجزهم تم وفقا لطلب من التحالف. وأضاف أن “عملية إطعام عناصر داعش يتكفل بها التحالف وليس العراق”.

“التنظيم أصبح نشطاً”

من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن البلاد “تحتاج المزيد من الدعم المالي للتعامل مع تدفق سجناء داعش”.

كما أوضح أن “العراق يجري محادثات مع دول عربية وإسلامية لتسليم مواطنيها”، لافتاً إلى أن “الدول الأوروبية أكثر تردداً”، وفق ما نقلت رويترز.

إلى ذلك، حذر من أن “التنظيم أصبح نشطاً للغاية مؤخراً في سوريا”، بعد اشتباكات الحكومة مع قوات سوريا الديمقراطية.

مرافق احتجاز مؤمّنة

وكان الجيش الأميركي نقل في الأسابيع الثلاثة الأخيرة 5046 من عناصر التنظيم المحتجزين ومعظمهم سوريون، إضافة إلى مئات الأجانب، على ما أوضح مسؤول أمني عراقي يوم الأربعاء الماضي، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

ويُعدّ هؤلاء من بين ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من عناصر التنظيم المتطرّف، أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) الشهر الماضي بدء نقلهم من سوريا إلى العراق، بهدف “ضمان بقاء الإرهابيين في مرافق احتجاز مؤمّنة”.

وكان داعش سيطر على مساحات واسعة في شمال العراق وغربه اعتبارا من العام 2014، إلى أن تمكنت القوات العراقية من دحره في 2017، بدعم من التحالف الدولي.

فيما أصدرت محاكم عراقية خلال الأعوام الماضية أحكاما بالإعدام والسجن مدى الحياة في حق مدانين بالانتماء إلى “جماعة إرهابية” وبالقتل.

ويطالب العراق الدول المعنيّة باستعادة مواطنيها وضمان محاكمتهم