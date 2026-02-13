كردفان تحت نار مسيرات الدعم السريع.. والجيش يقصف دارفور

وطنا اليوم:مع استمرار المعارك في ولايات كردفان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أفادت مصادر ميدانية اليوم الجمعة بأن مسيرة للدعم السريع حلقت في محيط مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، حيث سمع دوي المضادات وصواريخ الدفاع الجوي التي تعاملت معها.

في المقابل، شنت مقاتلات الجيش سلسلة غارات استهدفت إمدادات الدعم السريع في ولاية غرب كردفان، حيث كثف الجيش عملياته الجوية، مستهدفا التحركات والإمدادات والمنظومات التابعة لها.

جنوب دارفور

كما شنت مسيرات الجيش بالتزامن غارات على مدينتي نيالا عاصمة جنوب دارفور، ومدينة زالنجي بولاية وسط دارفور التي شهدت كذلك غارات نفذتها مقاتلات الجيش على مقار ومواقع الدعم السريع .

وكان استخدام المسيرات تصاعد مؤخراً من قبل الجيش والدعم السريع على السواء، في عمليات الاستهداف. حيث عمدت قوات الدعم السريع إلى استهداف المواقع والأعيان المدنية في كردفان.

بينما واصل الجيش رصد واستهداف إمدادات الدعم السريع في كردفان ودارفور .

يذكر أن أكثر من مئة ألف شخص نزحوا من منطقة كردفان في غضون ثلاثة أشهر ونيف، بحسب الأمم المتحدة، في ظل ارتفاع وتيرة العنف بين الجيش وقوات الدعم السريع مع اقتراب الحرب من عامها الثالث.

إذ اشتدت المعارك في كردفان بعد أن أحكمت قوات الدعم السريع قبضتها على إقليم دارفور المجاور في نهاية أكتوبر الماضي (2025).