زين تُسرع تبني رؤى الذكاء الاصطناعي لتعزيز مبادرات رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء

وطنا اليوم:عقدت مجموعة زين ورشة عمل تحت عنوان ” استخدامات الذكاء الاصطناعي: شبكات أذكى وعمليات أكثر كفاءة”، حيث سلطت النقاشات والحوارات التفاعلية الضوء على التقدم الملحوظ في استخدامات الذكاء الاصطناعي، وكيفية تحويل تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى تأثيرات تساعد في تحسين تجربة العملاء وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

وذكرت زين الشركة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أنها تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي في توسيع القدرات “من الفكرة إلى التطبيق” عبر كافة عملياتها في المنطقة، بهدف تعزيز التزامها بالابتكارات التكنولوجية الموجهة نحو تعزيز ورفع القيمة.

الجدير بالذكر أن هذه الورشة جاءت ضمن إطار التطبيقات العملية التي تنفذها مجموعة زين التي تنطلق من المحاور الرئيسية لاستراتيجيتها “4WARD – التقدم بغاية”، إذ تستهدف مبادرات هذه الاستراتيجية تسريع تحول زين نحو بناء أكبر تكتل تكنولوجي في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة زين محمد المرشد “أصبح التعلم الآلي، والتعلم العميق، ونماذج اللغة الكبيرة محركات رئيسية للتحول في صناعة الاتصالات، وباتت الركائز الثلاث الأساسية للذكاء الاصطناعي – البنية التحتية، الخوارزميات، والبيانات، فقد ترسخت كعناصر أساسية يتم تبنيها على نطاق واسع ودمجها بشكل منهجي في صميم الوظائف التجارية الحيوية”.

وأوضح المرشد قائلا “هذا التحول يعكس كيف بات الذكاء الاصطناعي القوة الدافعة وراء كفاءة أعلى، وابتكار أسرع، وتجربة عملاء أكثر تميزاً، وانطلاقا من هذه التغيرات، تأتي قيادة زين التقنية – بالتنسيق الوثيق مع فرق العمل في عملياتها التشغيلية – لتبني رؤى الذكاء الاصطناعي، وتُحولها إلى إنجازات ملموسة تُعيد تعريف مستقبل الاتصالات”.

وأضاف المرشد قائلا ” تعمل زين على تسريع وتيرة الكفاءة التشغيلية، وإطلاق تجارب عملاء أكثر ذكاءً وسلاسة، لتؤكد أنها لا تواكب التحول الرقمي فحسب، بل تقوده بخطوات واثقة نحو الريادة الإقليمية”.

وكشف المرشد بقوله ” حددت المجموعة خارطة طريق واضحة لتسويق الذكاء الاصطناعي تجارياً، ولن تدخر جهدا في توسيع أجندة الذكاء الاصطناعي خلال العام 2026 لتسريع النتائج، إذ أطلقت تقييماً على مستوى شبكة الوصول، بدأ تنفيذه في الكويت بتغطية مجالات حاسمة تشمل الشبكات اللاسلكية والشبكة الأساسية وشبكات IP ، ضمن خمسة سيناريوهات رئيسية.”

وفي سياق رؤيتها الاستراتيجية طويلة الأمد، أعلنت زين عن هدف طموح يتمثل في الوصول إلى المستوى الرابع من الشبكات الذاتية التشغيل من خلال تحول منظم على مرحلتين يمتد من 2025 – 2030، ويسترشد هذا المسار بإرشادات منتدى TM Forum وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية للحالات عالية القيمة، بهدف تحقيق عمليات شبكية تنبؤية، ذاتية الإدارة، مدركة للطاقة، وفائقة الكفاءة، مما يعزز مكانة زين بين أبرز مبتكري الاتصالات عالميا.

خلال الورشة، استعرضت زين نتائج عملية ملموسة تُظهر كيف يمكن لابتكارات الذكاء الاصطناعي أن توفر قيمة قابلة للقياس في عمليات الشبكة وعمليات مواجهة العملاء، وتشمل التأثيرات تحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين تخطيط وجدولة الموارد والتكاليف، وتعزيز تجربة العملاء من خلال حل المشكلات بشكل أسرع وارتفاع موثوقية الخدمة.

من أبرز حالات الاستخدام التي تم عرضها الكويت: برامج ذكاء اصطناعي لعمليات وصيانة الشبكات اللاسلكية – مبادرة مشتركة مع هواوي أدخلت برامج ذكاء اصطناعي لأول مرة في صيانة الشبكات اللاسلكية، مما يُسرع عزل الأعطال وحلها، يُتوقع أن يقلل البرنامج من مدة الانقطاعات بمقدار 2268 ساعة سنويا، مما يعزز موثوقية الشبكة واستمرارية الخدمة، كما عزز نشر حل RAN FMEMate التزام زين بتبني التقنيات المتقدمة لبناء شبكة أذكى وأكثر مرونة.

وجاءت استعراض حالة في الأردن: برامج ذكاء اصطناعي مدعومة بنماذج اللغة الكبيرة (LLM) لتحويل صيانة الشبكة – نشرت زين الأردن حلول CompSpirit وAssurSpirit وFMEMate لتحديث نموذج الصيانة باستخدام قدرات LLM، حيث تحلل الشكاوى الحية، وتصنف الأعطال إلى 14 فئة فرعية ضمن 8 فئات رئيسية، مما يتيح تتبعاً أدق وتشخيصاً أسرع وتدفقات عمل أكثر تنظيماً.

بينما عرضت حالة في العراق: التنبؤ باحتمالية فقدان المشتركين بدعم الذكاء الاصطناعي للاحتفاظ الاستباقي بالعملاء – حل يحدد المستخدمين المعرضين للمغادرة من خلال تحليل السلوكيات وأنماط الاستخدام، مما يتيح إجراءات احتفاظ مستهدفة مبكرة لحماية الإيرادات المتكررة وتعزيز علاقات العملاء. وبالتوازي، تمضي زين العراق قدمًا في مبادرة Idea-to-Cash المعتمدة على الذكاء الاصطناعي كجزء من تحول أنظمة دعم الأعمال، حيث تدعم هذه المنصة الذكية دورة الأعمال المتكاملة، بدءًا من توليد الأفكار وصولًا إلى تحقيق الإيرادات، وذلك من خلال استخدام نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) والنماذج المتخصصة حسب المجال، بما يساهم في تسريع زمن الوصول إلى الإيرادات، وتحسين التدفقات النقدية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وتستعد مجموعة زين لتوسيع نشر حالات الشبكات الذاتية عالية القيمة على نطاق واسع، إلى جانب ابتكارات رقمية وتجارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لاستكشاف الإمكانات الكاملة لهذه التقنيات عبر بصمتها الإقليمية وما وراءها، مؤكدة مكانتها كرائدة في التحول الرقمي لقطاع الاتصالات.