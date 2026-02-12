دولة خليجية تعلن رسمياً أول رمضان بعد استحالة رؤية الهلال

وطنا اليوم:أعلنت سلطنة عُمان رسمياً أن يوم الأربعاء 18 فبراير هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الخميس 19 فبراير هو غرة شهر رمضان.

كما أوضحت في بيان أمس الأربعاء أن القمر يغيب يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026م قبل الشمس أو معها في جميع أرجاء السلطنة وبالتالي تستحيل رؤية الهلال يومئذ، وفق ما نقل التلفزيون العماني.

بدوره، أشار يوسف الرحبي مدير دائرة الشؤون الفلكية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية العمانية أن المختصين أكدوا استحالة رؤية الهلال في كامل العالم الإسلامي عند تحري دخول شهر رمضان يوم الثلاثاء. وأضاف أن القمر يغرب في سلطنة عمان وشبه الجزيرة العربية مع غروب الشمس أو قبلها، وكلما اتجهنا شرقاً يزداد الفارق حيث ينزل القمر قبل الشمس.

كما أشار إلى أنه في الحالات التي يؤكد فيها علم الفلك استحالة الرؤية (مثلما حدث في هذا الشهر) قد يصدر الإعلان مباشرة دون الحاجة لتحري الرؤية ميدانياً نظرا للجزم العلمي بعدم إمكانية ظهور الهلال. وأكد أنه تم التمييز بين الرؤية بالعين المجردة والرؤية باستخدام الأجهزة الفلكية، وكلاهما مستحيل في الظروف المذكورة.

هذا وتعتبر رؤية الهلال شرطا أساسيا لبدء الشهر الهجري في العديد من الدول العربية والإسلامية.

وكان الباحث السعودي في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني رجح أن يكون غرة رمضان يوم الأربعاء المقبل (18 فبراير)، كذلك فعل خبير الطقس السعودي خالد الزعاق.

يذكر أن يوم 17 فبراير يشهد كسوفًا شمسيًا حلقيًا يُرصد قرب القارة القطبية الجنوبية، دون أن يكون مشاهدًا في السعودية أو العالم العربي