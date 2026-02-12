تدهور خطير بصحة الأسير عبد الله البرغوثي بعد اعتداء وحشي في سجن جلبوع

وطنا اليوم:أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم، بتعرض الأسير عبد الله البرغوثي لإصابة جسدية بالغة خلال عمليات قمع نفذتها إدارة السجون بحق الأسرى في سجن “جلبوع”؛ إذ بدت على البرغوثي آثار نزيف وإصابة واضحة عند العين اليسرى، نتيجة تعمد أحد السجانين ضرب رأسه في “باب حديدي” أثناء خروجه للزيارة، مما يعكس مدى التصاعد في سياسات التنكيل الممنهجة.

وبحسب التقارير الواردة، فإن الحالة الصحية للأسير البرغوثي تشهد تدهورا خطيرا، حيث يعاني من انخفاض حاد في الوزن، وهو ما يعد مؤشرا مقلقا على تبعات سياسة “التجويع” التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون ضد الأسرى في الآونة الأخيرة.

وتأتي هذه الإصابة لتضيف عبئا جديدا على جسد الأسير الذي يواجه ظروفا اعتقالية قاسية تفتقر لأدنى المعايير الإنسانية والطبية.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن ما جرى في سجن “جلبوع” ليس حادثا معزولا، بل هو جزء من سياسة أوسع تهدف إلى تضييق الخناق على الأسرى عبر القمع الجسدي والإهمال الطبي المتعمد.

وتحذر المؤسسات الحقوقية من أن استمرار هذه الانتهاكات بات يهدد حياة الأسرى بشكل مباشر، مما يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لوقف هذه التجاوزات وضمان سلامة المعتقلين داخل السجون